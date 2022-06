Montevideo (Mesa Américas), 21 jun (Sputnik).- El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño (2010-2016), quien fue el encargado de dar asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de ese país latinoamericano en Londres, denunció en una entrevista con la Agencia Sputnik que el futuro del ciberactivista es “desalentador”, porque a pesar de que su defensa apele, EEUU y Reino Unido están “confabulados” en su contra.

“Creo que (el futuro de Assange) es muy desalentador, lamentablemente. Entiendo que Assange tiene la opción de apelar, pero está claro que el Reino Unido es un Gobierno títere de EEUU desde hace mucho tiempo. Hay una confabulación entre estos dos gobiernos que se muestra a cada rato”, afirmó Patiño, quien fue canciller durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a EEUU.

El ciberactivista australiano tiene 14 días para apelar la decisión y su equipo legal dijo que así lo haría.

Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de EEUU, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, en el sur de la capital inglesa.

EEUU reclamó la extradición del periodista australiano para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.

Las imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años de prisión, se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

PREGUNTA: ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del Gobierno inglés con respecto a Assange?

RESPUESTA: Es muy lamentable. Es lamentable que se atente así contra la libertad de expresión de parte de aquellos gobiernos que hipócritamente dicen que la defienden y que luchan por ella. Lo que están haciendo es asustando, chantajeando al mundo del periodismo para que no se atreva nadie a develar los crímenes horrendos que Assange y WikiLeaks develó. La idea es ponerle una mordaza a los periodistas del mundo y decirles “métanse con quienes quieran, pero menos con el imperio, no se metan con EEUU, quédense callados”. Ese es el mensaje principal y de esa manera hacerle notar al periodismo mundial que no pongan en riesgo su libertad y su vida por ejercer como se debe el periodismo.

Pero por otro lado, esto lamentablemente le da la razón al Gobierno de Rafael Correa cuando nosotros dijimos que era una pantomima la acción del Gobierno sueco. Y lo volvemos a decir con todas sus palabras: (es) una pantomima la supuesta agresión sexual que habían recibido unas personas en Suecia y que por eso pedían la extradición a Gran Bretaña de Assange. En el mismo momento en que (el sucesor de Correa en la presidencia de Ecuador, Lenín) Moreno (2017-2021), traicionando y violentando las leyes tradicionales sobre asilo, entregó a Assange a Reino Unido, Suecia se olvidó y dijo que dejaba de lado las acusaciones de abuso sexual y que le dejaba el camino libre a Reino Unido para que lo juzgara por haber violado la libertad condicional supuestamente. Pero todos sabíamos a dónde iban, lo que les interesaba era extraditarlo a EEUU. Se muestra entonces la hipocresía a nivel internacional de estos tres gobiernos: de EEUU, Suecia y Reino Unido, para encarcelar la valentía de un hombre como Assange, que ahora debe ser considerado como un héroe por los ciudadanos que creemos en la libertad, en la decencia. Realmente se está convirtiendo, más que en un héroe, en un mártir, por todo el sufrimiento que le está significando a él.

P: ¿Cree que Assange tiene alguna escapatoria o su futuro es bastante desalentador?

R: Creo que es muy desalentador, lamentablemente.

P: ¿Assange no tiene escapatoria?

R: Entiendo que Assange tiene la opción de apelar, pero está claro que el Reino Unido es un Gobierno títere de EEUU desde hace mucho tiempo. Hay una confabulación entre estos dos gobiernos, que se muestra a cada rato. Ya sabemos cómo actúan ellos, el imperio establece las prioridades en función de los intereses de ellos, les importa un comino los principios, los valores, los acuerdos que hay entre países y la doctrina del derecho internacional.

P: ¿Qué piensa sobre la victoria de Gustavo Petro en Colombia? ¿Qué implica su triunfo para la izquierda latinoamericana?

R: Es un paso muy importante para el progresismo latinoamericano. Si vemos el mapa actual, América del Sur, a excepción de Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador, tenemos todos los otros países (con gobiernos) progresistas, lo cual es muy bueno. Eso habla bien de nuestros pueblos, que volvieron a retomar la idea y repensar políticamente las cosas. Tanto en Perú como en Colombia son países que hace mucho tiempo no teníamos gobiernos de izquierda, en el caso de Colombia desde hace 200 años, y que finalmente el fracaso del neoliberalismo en la región demostró que no tiene salida, no tiene propuesta y no es viable.

Además, nos hace pensar en la posibilidad de retomar el proceso de integración entre los países sudamericanos, considerando gobiernos de derecha también. En Brasil esperamos que en octubre otra vez nos dé una buena noticia y Lula (da Silva) pueda ser elegido, como las encuestas parecen indicar. Si eso fuera así, ya tendríamos prácticamente la mayor parte de los países sudamericanos en condiciones de retomar la integración, no porque sea de izquierda, sino por la torpeza de los gobiernos de derecha que destruyeron la integración, pensando que al hacerlo eliminarían el pensamiento de izquierda. No es así. La integración se necesita, no importa si el Gobierno es de izquierda, por una cuestión de supervivencia en un mundo globalizado como el actual y más todavía cuando se desatan conflictos y guerras económicas, como es lo que está pasando entre EEUU, Rusia y China, lo que nos demuestra que tenemos que estar unidos para poder enfrentar esos conflictos de escala planetaria. Por ello me alegro muchísimo, felicito al pueblo colombiano.

P: ¿Esta situación que usted mencionaba a favor de la izquierda latinoamericana puede implicar un freno a EEUU?

R: Realmente lo que implica, más que un freno a EEUU, es que nos ubicamos en una situación, nosotros como región, para discutir y negociar los temas mundiales y acordar temas que tienen que ver con la economía, desarrollo, comercio y trabajar para el desarrollo la utilización inteligente de nuestros recursos naturales, favorecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria y energética. De esta manera también frenamos la visión de EEUU de dominarnos por separado, porque si estamos unidos es mucho más difícil. Pero yo digo que es mucho más que eso. Nosotros, como América Latina junta, podemos ser una gran potencia a nivel mundial y podemos vivir en condiciones mucho mejores de las que hemos vivido en décadas anteriores.

P: Cambiando de tema, ¿qué piensa sobre la situación que se está viviendo en Ecuador?

R: Debo de señalar que es un pueblo que se ha movilizado, tengo que reconocer que ha sido llevado adelante con el liderazgo del movimiento indígena, que ha tomado la iniciativa de encausar la indignación de nuestro pueblo por el desastre económico, político, de salud, educación, seguridad, que ha significado el Gobierno de (Guillermo) Lasso, que es la continuación de Moreno. No olvidemos que Moreno llevó adelante el plan de Gobierno de Lasso al traicionar al correísmo. Lasso lo continúa con más vehemencia, más filosofía, pero lo que está haciendo es acabando por destruir el Ecuador que nosotros habíamos comenzado a construir en el Gobierno de Correa.

Lo que está haciendo Lasso ha conmovido a los ecuatorianos, los ha indignado, y una de las organizaciones que tiene un mayor nivel de convocatoria, de capacidad de movilización y de resistencia, es la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); ellos impulsaron esta movilización y además de ellos, que son una fuerza importante, el pueblo está uniéndose a través de los sectores estudiantiles, campesinos, intelectuales, las mujeres, obreros, y a Lasso no se le ha ocurrido un mejor recurso que decretar el estado de excepción, de suspender la libertad de expresión, de establecer que se pueden violentar la propiedad privada, que se puede entrar a las casas, que no se puede hacer ningún tipo de manifestación, incluso con disposiciones o con el llamamiento de las fuerzas represivas para que usen su fuerza letal. Ya le está dando cabida a las fuerzas del orden a que disparen a matar, es terrible lo que está significando el Gobierno de Lasso. Estamos hablando de una circunstancia muy grave, el mismo Lasso dice que la situación del Ecuador es de gran emergencia, provocada por él mismo.

Yo creo que el Gobierno de Lasso no tiene salida. Su única posible salida, aunque a él no se le puede creer nada porque todo lo que dice es mentira, es que decrete en forme específica y concreta las decisiones que puedan solucionar los graves problemas del país. Le digo sinceramente, si usted me pregunta a mí, yo no le crearía ni un decreto firmado, pero al menos permitiría al pueblo ecuatoriano tener alguna esperanza de que las cosas van a cambiar. Ahora, si Lasso no lo quiere hacer, creo que él tiene una opción de irse a su casa. La conmoción social que él mismo ha provocado puede salirse de las manos y con el decreto que hizo podría significar muertes de personas; ya hay algunos muertos, pueden provocar muchos más. Si Lasso no se siente con capacidad de gobernar, de corregir, lo más sano, lo más razonable para él, para no irse para su casa con las manos llenas de sangre, es renunciar. Lo puede hacer institucionalmente, no estamos hablando de ningún golpe de Estado, estamos diciendo que la Constitución le permite, en situaciones de grave convulsión social como las que se está viviendo en el país, renunciar, poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano y que (este) vuelva a las urnas para elegir a un nuevo presidente.

P: En caso de que Lasso no quiera ni renunciar ni derogar sus políticas, ¿qué podría ocurrir en Ecuador?

R: Lamentablemente podría ocurrir un baño de sangre. Esto es muy grave, porque las organizaciones que están al frente del paro dijeron que si el presidente no corrige las políticas ellos continuarán con sus medidas y por supuesto significa una situación muy grave para el país. Otra salida institucional, que también podría llevarse adelante por medio de la Asamblea Nacional, es ejercer la muerte cruzada, esto es, un juicio político al presidente. Incluso no se necesita juicio político, por una situación de conmoción podría declarar vacante el puesto del presidente y se van a su casa tantos los asambleístas y el mandatario y se tendría que convocar nuevamente a elecciones.

