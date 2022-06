Vinicio Alvarado exministro y estrecho colaborador de Rafael Correa, fue pieza importante en la campaña a la presidencia de la República de Gustavo Petro que logró el primer triunfo para la izquierda colombiana de su historia.

Así lo reconoció el mismo expresidente Rafael Correa en uno de los trinos más comentados en las últimas horas

Vinicio Alvarado, pieza clave en la victoria de Petro en Colombia.

¡Felicitaciones Vinicio!#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/xBLJpkRVwk — Rafael Correa (@MashiRafael) June 19, 2022

Alvarado, perseguido político de Ecuador desde el régimen de Moreno, ha sido un gran creativo y ha participado activamente en las campañas que ganó Rafael Correa con la Revolución Ciudadana en Ecuador. Grandes campañas lideró Vinicio Alvarado en Ecuador.

All You Need is Ecuador la campaña que puso a Ecuador en la mira del mundo

Patria Tierra Sagrada.

A propósito de la victoria del candidato de izquierda, Gustavo Petro, la figura de Vinicio Alvarado volvió a la palestra pública, al ser uno de los asesores clave para el triunfo.

