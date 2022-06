Bogotá, 18 jun (Sputnik).- Este domingo los colombianos votarán en segunda vuelta para escoger entre Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, y el empresario de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (derecha), Rodolfo Hernández, quién será el próximo presidente del país.

La ley contempla que el ganador de las elecciones será el candidato que obtenga más votos, sin importar la diferencia respecto a su contendiente.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil -entidad encargada de organizar el balotaje- hay 39.002.239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto dentro y fuera del país.

Del total de ciudadanos aptos para sufragar, 20.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres, quienes podrán votar en 102.152 mesas, distribuidas en 12.513 puestos de votación.

En Colombia, 38.029.475 ciudadanos podrán sufragar en 100.809 mesas de votación, que se instalarán en 12.263 puestos: 5.174 en el área urbana y 7.089 en el área rural.

En el exterior, 972.764 personas (529.087 mujeres y 443.677 hombres) están habilitadas para votar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países.

El período de votación en el exterior inició el lunes 13 de junio y terminará este domingo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en InfoVotantes, en cualquiera de sus tres modalidades: versión web, en www.registraduria.gov.co; en puntos físicos de información al votante en el territorio nacional, y por intermedio de una aplicación móvil, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

HORARIOS

Los puestos de votación abren a las 8:00 (13:00 GMT) en todo el territorio nacional y cierran a las 16:00 (21:00 GMT).

Una vez cerrada la votación empezará el escrutinio, la verificación y consolidación de los votos.

OBSERVADORES INTERNACIONALES

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, se refirió a la auditoría que harán los partidos políticos al software de escrutinio, a los códigos fuente que contabilizan los votos y a la auditoria internacional que vigilará el conteo del balotaje.

“No solo hacen presencia los auditores de las campañas, también están las misiones de observación electoral y las firmas de auditoría que tiene la Registraduría. Todo es un proceso transparente para que las campañas políticas y la ciudadanía estén tranquilas”, explicó el funcionario en rueda de prensa.

Adicionalmente, el registrador anunció que habrá acompañamiento internacional por parte de ocho misiones de observación y más de 170 observadores acreditados para este proceso.

Dentro de las misiones de observación y acompañamiento electoral se encuentran la International Foundation for Electoral Systems, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance y la Association of World Election Bodies.

Las misiones con carácter técnico están integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales, provenientes de diferentes países.

Forman parte de estas organizaciones el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, la Uniore, Transparencia Electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA).

LEY SECA Y CIERRE DE FRONTERAS

Para la segunda vuelta presidencial el Gobierno ordena que se cumpla la ley seca -no se puede consumir ni vender licor en todo el territorio- que dará inicio este sábado a las 18:00 y acabará el lunes 20 a las 12:00.

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que habrá cierre de fronteras desde las 18:00 de este sábado hasta las 18:00 del lunes 20.

SEGURIDAD

Según Palacios, para la jornada se dispondrán de más de 240.000 miembros de las Fuerzas Militares y más de 97.000 policías, que estarán custodiando los puestos de votación.

Asimismo, habrá un dispositivo de más de 20.000 hombres de la fuerza pública que estarán en zonas de constreñimiento electoral donde operan grupos armados organizados que han pretendido incidir en los comicios.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

