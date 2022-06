Tranquila gente no se alboroten. Aunque en el Gobierno lo PENSARON, lo ESCRIBIERON y lo FIRMÓ Lasso, solo era un peque borrador. 🤪



No tienen equipo jurídico. No tienen equipo político. No tienen equipo comunicacional. No tienen un conductor.



¿Entienden por qué estamos así? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Yn1T4CfhEP