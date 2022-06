Bogotá, 16 jun (Sputnik).- Ninguno de los representantes de la campaña del candidato colombiano Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) llegó a la cita que tenían en las instalaciones del canal público RTVC, sede del debate ordenado por la ley, dijo este jueves Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro (Pacto Histórico).

“Hemos comprobado el día de hoy que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate, no llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó ningún tipo de razón, verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate”, afirmó.

No asistieron presencial ni virtualmente delegados campaña Rodolfo Hernandez a reunión que convocó campaña @petrogustavo en RTVC, para organizar el debate. Acatamos decisiones judiciales que además son útiles para los colombianos. Hernandez no quiere el debate. Solo sillas vacías pic.twitter.com/RD0xgfdnye — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 16, 2022

Según Prada, la campaña de Gustavo Petro ha estado dispuesta a debatir desde el momento en que la justicia emitió la orden.

“Hemos estado prestos a hacerlo desde antes que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo, confrontar las tesis de cada una de las campañas”, dijo.

El jefe de campaña indicó que el Pacto Histórico tiene la voluntad de aceptar los lineamientos que presentó el candidato opositor y RTVC.

Prada había enviado una carta al asesor político de la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Óscar Hernández, donde aseguró que estarían en RTVC para concretar todo para el debate, que ya había sido aceptado por el exalcalde de Bucaramanga (noreste).

“Les convocamos hoy a las 12 del día a una reunión en la sede de RTVC en Bogotá para darle cumplimiento al mismo y proceder a expresar ante la entidad nuestro deseo conjunto que se haga el debate. Acordar las reglas de este de acuerdo a su propuesta pública y nuestra respuesta”, se puede leer en la carta.

El pasado 15 de junio, el Tribunal Superior de Bogotá de Colombia ordenó a los candidatos asistir a un debate antes de las elecciones.

“Ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del Movimiento Político Liga de Gobierno Anticorrupción y Gustavo Petro Urrego de la Coalición Pacto Histórico, que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud”, se lee en el documento.

Esta notificación judicial se da gracias a una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos que pedían garantizar el derecho de los colombianos de conocer las propuestas de los candidatos antes del balotaje presidencial.

