El tenista considera una “suerte” ser de Manacor, donde se le “respeta” y puede “hacer una vida como una persona normal más”

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Nadal ha valorado este miércoles el reconocimiento a su trayectoria por parte de las instituciones de Baleares, en un año que ha calificado como “emocionante y difícil según qué momentos, pero también de muchos momentos especiales”.

- Advertisment Article Inline Ad -

Así lo ha expresado el manacorí, en el Consolat de Mar (Palma), durante un acto de reconocimiento que ha estado presidido por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y que ha contado con la presencia de las principales autoridades de las Islas.

El manacorí consiguió el pasado 5 de junio su decimocuarto título en Roland Garros, al imponerse en la final del segundo ‘Grand Slam’ de la temporada al noruego Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). La victoria de Nadal le reafirmó como el ‘rey de la tierra’ en París y, además, le afianzó como el tenista masculino con más ‘grandes’ de la historia, con 22.

“Estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, que de alguna manera me han sacado mala leche, pero me han dejado disfrutar más de estar por aquí en nuestra tierra”, ha destacado durante su intervención el tenista, considerando “una parte positiva” haber estado cerca de sus familiares y amigos en “épocas difíciles”.

“La mentalidad que tenemos en nuestra tierra es de convivencia diaria con las personas que más quieres”, ha añadido, a la vez que ha asegurado que “ser reconocido en Baleares tiene un significado especial”.

En este punto, ha agradecido “el respeto” y “la discreción” con que se le trata en las Islas. “Soy una persona que diría que nunca me he escondido de nada, ni he pretendido dar un aspecto de figura, sino todo lo contrario, un aspecto de persona cercana”, ha remarcado. Por ello, ha considerado una “suerte” ser de Manacor, donde se le “respeta” y puede “hacer una vida como una persona normal más del pueblo”, algo que le permite tener “una vida plena y feliz”.

Finalmente, ha agradecido este reconocimiento “sencillo” a su trayectoria. “Es como soy yo. No me gustan las cosas multitudinarias, las cosas se hacen dentro de la pista”, ha sentenciado el exnúmero uno del mundo.

“EL MEJOR EMBAJADOR” DE BALEARES

Armengol, quien ha resaltado los valores que Nadal trasmite dentro y fuera de la pista, le ha hecho entrega de una obra gráfica del artista mallorquín Bartomeu Ventayol, la cual está inspirada en el poeta Miquel Àngel Riera. “Escenifica el mar que nos une y nos hace ser una tierra llena de oportunidades”, ha apuntado.

La presidenta ha calificado al manacorí como “el mejor embajador” de la comunidad autónoma y como “un deportista único, que nos enseña muchísimas cosas y nos hace disfrutar muchísimo”. Según ha dicho, la historia de Nadal es de “éxito” y su trayectoria es “irrepetible”, con un total de 22 ‘Grand Slams’.

Ha puesto en valor la figura de Nadal “como una persona que ha sido capaz de determinar valores, comportamientos y ser ejemplo para muchos jóvenes” de Baleares y del mundo. Para Armengol, la forma de competir del tenista es “honesta, sana y saludable” y es alguien “que siempre se exige mucho”, todo ello “desde la humildad que le caracteriza”.

“Estamos muy orgullosos de ti, creo ya lo sabes”, ha subrayado. “Gracias por tu esfuerzo y gracias por tu compromiso con tu tierra y tu compromiso solidario”, ha concluido la presidenta.

Al acto en reconocimiento a la trayectoria de Nadal también han asistido el alcalde de Palma, José Hila; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, entre otras autoridades.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

Relacionado