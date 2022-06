Costa Rica clasificó al mundial de Catar de la mano de Luis Fernando Suárez y su equipo técnico. Con el triunfo de 1-0 ante Nueva Zelanda, el plantel del capitán Keylor Navas, llega al tercer mundial consecutivo y el sexto en su historia.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llamó al técnico colombiano Luis Fernando Suárez, para felicitarle y agradecerle por este gran logro para el pueblo Tico. La conversación fue difundida en redes sociales. Video publicado por Yashín Quesada

“Estoy muy orgulloso de dirigir a Costa Rica porque conocí a una gente increíble, no he visto a ninguna persona como el Tico, creo y se los dije a ellos en la charla técnica que nunca había visto un equipo de fútbol como estos muchachos, no es solamente porque son buenos jugadores, sino además por las buenas personas que son, por lo inteligentes que son..”, dijo Suárez en la conversación con el mandatario.

El presidente Rodrigo Chaves agradeció al técnico y les invitó a visitar la sede la presidencia de Costa Rica apenas retorne de Catar. “Tengo el balón para que me firmen todos”, dijo el mandatario. “Será un honor y allí estaremos” respondió Suárez.

