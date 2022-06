La ciudad ecuatoriana de Quito fue escenario hoy domingo de una multitudinaria marcha ciudadana para exigir al gobierno acciones urgentes, ante el aumento de la inseguridad y la violencia en la ciudad más poblada del país sudamericano, según la expresión de los propios organizadores y participantes.

La movilización estuvo organizada por líderes de más de 70 barrios de Quito, al reunir a cientos de personas entre niños, jóvenes y adultos, en el parque La Carolina, ubicado en el corazón financiero y empresarial de la capital ecuatoriana.

Vestidos con camisetas blancas y portando carteles con leyendas a favor de la paz, unas 1.000 personas recorrieron el extenso parque en medio de un ambiente festivo matizado con globos y rosas blancas que llevaban los participantes, acompañados del ruidoso sonido de trompetas.

El líder barrial, Patricio Pazmiño, dijo en entrevista con Xinhua que el objetivo de la marcha fue levantar la voz de protesta de Quito contra la inseguridad, llamar la atención del presidente Guillermo Lasso y pedir alternativas de solución.

“Necesitamos hablar con el presidente porque queremos seguridad para Quito. Es impresionante el no poder salir tranquilo a los trabajos, en nuestras propias casas, nuestros barrios, ya no sólo roban, sino que ahora matan. Ya no es un delincuente común, ahora son grupos de mafias que están armados, que son desalmados”, expuso.

Pazmiño agregó que entre las exigencias al gobierno está militarizar la capital ecuatoriana, dotar de mayor armamento a la Policía y a la Fuerzas Armadas, aumentar los patrullajes, mayor número de policías y que se habiliten las Unidades de Policía Comunitaria cerradas por falta de presupuesto.



Una mujer sostiene una fotografía de su hijo asesinado en un robo mientras participa en una multitudinaria marcha ciudadana, en Quito, capital de Ecuador, el 12 de junio de 2022. La ciudad ecuatoriana de Quito fue escenario el domingo de una multitudinaria marcha ciudadana para exigir al gobierno acciones urgentes, ante el aumento de la inseguridad y la violencia en la ciudad más poblada del país sudamericano, según la expresión de los propios organizadores y participantes. (Xinhua/Santiago Armas)

“Necesitamos que todo Quito se despierte. Estamos con miedo, esa es la realidad”, comentó el líder local, al tiempo que señaló que los militares tienen que salir a las calles para combatir los delitos.

El entrevistado mencionó que también se debe contar con leyes que permitan un adecuado accionar de los jueces y fiscales para que los delitos no queden en la impunidad, en momentos en que en Quito y el resto del país se ha disparado la delincuencia.

La marcha fue apoyada por la concejal del Municipio de Quito, Andrea Hidalgo, quien afirmó a Xinhua que se han movilizado vecinos de los barrios de la ciudad, así como transportistas y comerciantes, entre otros, para pedir que vuelva la paz.

“El mensaje de esta marcha es que hoy Quito se levanta para hacerse escuchar, para pedir paz, que las calles de nuestra ciudad vuelvan a tener esa tranquilidad que vivíamos antes. Ahora tenemos miedo y lo que queremos es que ese miedo desaparezca”, apuntó.

Hidalgo apeló en ese sentido a que tanto el gobierno central y como las autoridades municipales actúen en el marco de sus competencias para combatir la inseguridad en Quito, donde los robos a personas aumentaron un 29 por ciento entre enero y abril pasado, según la Policía.

“Necesitamos militares en las calles. Queremos que la ciudad se militarice por un tiempo y queremos que haya control de la venta de estupefacientes, del buen uso de espacio público”, complementó la concejal.

Igual sentimiento compartió Verónica Benitez, una madre de 47 años y quien perdió a su hijo debido a la delincuencia, por lo que pidió un pronto accionar de las autoridades para que no queden más hogares destrozados.

“Me uní a esta marcha igual que todos pidiendo paz y exigiendo seguridad para todos. El año anterior mi hijo fue víctima de la delincuencia y hasta ahora no consigo justicia, por eso me uno a esta marcha”, dijo a Xinhua.

La marcha tuvo su punto culminante en “La Campana de la Paz”, una réplica de la campana tradicional japonesa que está en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York.

En ese punto de la capital ecuatoriana se replicó la campana y se guardó un minuto de silencio en memoria de los ecuatorianos que han muerto víctimas de la delincuencia, al identificar la ciudadanía a la inseguridad como uno de los principales problemas de Ecuador.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha reconocido que el país enfrenta un aumento de la inseguridad y la violencia asociada al narcotráfico, lo que también ha provocado violentas revueltas en las cárceles con cientos de reos asesinados.

Lasso ha declarado en ese sentido una lucha frontal contra el narcotráfico, con la incautación de más de 300 toneladas de droga en un año de gobierno, además de pedir el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a este flagelo.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

