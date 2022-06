BEIJING, 11 jun (Xinhua) — Debido al accionar unilateral de Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, un encuentro que realizan cada tres o cuatro años los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región, sufrió en la presente edición de la marginación de varios jefes de Estado.

El anfitrión del evento, el presidente de EE. UU., Joe Biden, decidió excluir de la IX Cumbre, celebrada del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, la ciudad estadounidense con mayor comunidad hispana del país, a los mandatarios Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, por la falta de “gobernanza democrática” en estos tres países.

La decisión fue ampliamente repudiada por los diversos presidentes asistentes y generó boicots solidarios de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, quienes cancelaron la cita por no estar de acuerdo con la exclusión de los mencionados países.

En sus ruedas de prensa diarias durante la semana en Ciudad de México, López Obrador, quien ha insistido en que “no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, afirmó que la política hegemónica “es una política anacrónica, vieja y desde luego injusta que hay que hacer a un lado, y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente americano”.

Frente al canal estatal Bolivia TV, la noche del miércoles, el vicecanciller boliviano Freddy Mamani justificó la posición gubernamental al afirmar que “no existen antecedentes desde 1994 de esta cumbre, que un país anfitrión suprima a países de este evento multilateral por razones de ideología y política”.

A su parecer, “la supresión de países que forman parte de nuestra región afecta la construcción de un diálogo multilateral, necesario y urgente para la región y el mundo”.

Por su parte, Maduro calificó la reunión de “fracaso total” en tanto “no tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas, asuntos de interés y prioridades de los pueblos de las Américas”, y apostó a llamar a un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En esta misma línea argumentó el presidente argentino, Alberto Fernández, quien en calidad de presidente rotativo de la CELAC, dijo que América está frente a la oportunidad de plantearse “el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común”, al tiempo que reclamó la reestructuración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia (…) Se han apropiado de la conducción del BID, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen”, remarcó Fernández.

Y añadió que “la Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que volver en su gobernanza a América Latina y el Caribe”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia desde el Palacio de la Revolución, en La Habana, opinó que el Gobierno de EE. UU., pese a su enorme poderío económico y tecnológico, no ha avanzado en la lucha contra el racismo, a favor de los derechos de la mujer y los niños, y los migrantes o en la resolución del cambio climático y los desastres naturales en la región.

En el mismo orden de ideas, el politólogo mexicano Eduardo Roldán profesó que la IX Cumbre de las Américas no podrá resolver problemas acuciantes de América Latina como la migración, el tráfico de armas y la debilidad ante las contingencias sanitarias por la falta de voluntad política de Estados Unidos.

“En una cumbre de un par de días no se solucionan los problemas históricos de la región”, dijo y agregó que Washington “va a tener que entender que descuidó a América Latina y no somos su patio trasero. América Latina se está dando a respetar”, en referencia a la pérdida de poderío y liderazgo de EE. UU. en el área.

El periodista venezolano Diego Sequera coincidió con esta visión en entrevista con Xinhua, alegando que el declive de la influencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe hace que sus propuestas estén lejos de ser influyentes en las relaciones internacionales y que la cumbre fue un fracaso por no haber llegado a consensos ni objetivos comunes.

En este mismo sentido, el politólogo cubano Rafael Hernández sostuvo que el encuentro se frustró desde el inicio debido a la exclusión de los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que “ha sido contraproducente para la política exterior de EE. UU., la cual se sirve de la coerción como mecanismo de presión política”.

La I Cumbre de las Américas se celebró en Miami en 1994 y desde ese entonces el evento ha sido señalado de eliminar en varias de sus ediciones a países del área que mantienen diferencias políticas con Estados Unidos.

Con información de Agencia XINHUA

