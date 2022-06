Hace más de 30 años, Chile hizo trampa ante Brasil. El portero de ese entonces “Condor” Rojas engañó al mundo, pretendió hacer creer que una bengala le cortó la ceja, cuando el mismo se cortó con un bisturí. Vale la pena recordar este momento cuando Chile quiso entrar otra vez a un mundial tratando de eliminar a Ecuador en la mesa.

El 3 de septiembre de 1989, Chile buscaba el pase al Mundial de Italia 90 y el partido decisivo fue en el Estadio Maracaná, donde los andinos no solo se quedaron lejos sino que terminaron con uno de los escándalos más grandes del futbol a nivel internacional.

Era el último duelo de la eliminatoria de Conmebol y Chile estaba urgido del triunfo. Cuando el marcador iba 1-0 a favor de Brasil, el portero Roberto Rojas fingió ser cortado en la ceja por una bengala para ganar los puntos en la mesa, sin embargo, todo salió peor.

- Advertisment Article Inline Ad -

Se quedaría en sueño; Inter Miami es competencia del América por Vidal Corría el minuto 67 cuando efectivamente una bengala cayó al campo. Detrás del humo apareció tirado Rojas y con una herida en la ceja. El hecho llenó de enojo a los jugadores de La Roja, que abandonaron la cancha por falta de garantías.

Este hecho le pudo dar el triunfo en la mesa a los chilenos y así su pase al Mundial, aunque después, a Rojas le descubrieron la mentira. “Me corté con una navaja de afeitar y se descubrió la farsa, me corté mi propia dignidad. He tenido problemas en casa con mi esposa, mis compañeros de equipo me dieron la espalda, pero si fuera argentino, uruguayo o brasileño, no me suspenderían.

Fue como estar en un funeral, pero ya no podía más con mi conciencia porque no se puede vivir con la mentira a cuestas”, dijo el Cóndor al Diario La Tercera de Chile.

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA FARSA DEL CÓNDOR ROJAS?

La FIFA y la Conmebol actuaron de forma inmediata y solicitaron el rollo de un fotógrafo que estuvo en la cancha y captó la secuencia. Su nombre es Ricardo Alfieri, un argentino que tenía un material más que valioso.

“Tomé una secuencia de 14 o 15 fotos de la bengala cayendo porque aterrizó en el piso y arrojó una nube de humo”, comentó Alfieri en una entrevista a Goal. “Rojas cayó en medio del humo y la siguiente foto que tengo estaba cubierto de sangre.

Tenía la impresión de que no lo había golpeado, pero había una contradicción: no lo golpeó, pero el tipo estaba sangrando. No tenía sentido. ¡Era 1989, no podías imaginar que un deportista profesional jugara con una navaja escondida en su guante!”, añadió el fotógrafo.

Confirmado.net / Medio Tiempo

Relacionado