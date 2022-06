Santiago, 10 jun (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este viernes a la comunidad internacional avanzar en un acuerdo que permita terminar con los llamados “paraísos fiscales”, asegurando que estos le han hecho “un enorme daño al mundo”.

“Creemos necesario avanzar en un pacto tributario global que ponga fin de una vez por todas a los paraísos tributarios que tanto daño le han hecho a todo el mundo y en particular, a nuestro hemisferio”, señaló el mandatario durante su discurso en el Pleno de la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos.

Boric critica la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Cumbre de las Américas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó este viernes la decisión de Estados Unidos de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la IX Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en la ciudad de Los Ángeles, California (sudoeste).

“Acá debiésemos estar todos y no estamos todos, no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, afirmó el mandatario chileno en el marco de su discurso en el Pleno de la instancia.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

