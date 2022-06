Por Michael Fischer, Carsten Hoffmann y Andreas Hoenig (dpa) Berlín, 8 jun (dpa) – La ex canciller Angela Merkel regresó el martes a la escena política alemana con la primera entrevista concedida tras su traspaso de poderes a Olaf Scholz el 8 de diciembre y comenzó contestando de manera sencilla a cómo le iba: “Me va muy bien personalmente”.

En una conversación de 88 minutos con el periodista Alexander Osang en el famoso teatro Berliner Ensemble, la que fuera la mujer más poderosa del mundo afirmó que ahora simplemente sigue con interés los acontecimientos políticos.

– “Sorprendentemente, no me he aburrido”

Tras 16 años como canciller, en los que más o menos siempre estuvo de servicio, Merkel explicó que pasó cinco semanas en el mar Báltico. Dijo que ya no sabía lo que era no tener ninguna cita, pero que pese a ello: “Sorprendentemente, no me he aburrido. Me las arreglé para pasar el día muy bien”.

Desde entonces, declaró, cree que está “afrontando muy bien esta nueva etapa de su vida y que (esta) puede ser muy feliz”.

– “Por supuesto que sigo siendo una persona política”

Lo que quedó claro es que a la antigua canciller le iría muy bien de no ser por lo que ella conoce como “cesura” y otros llaman “punto de inflexión”.

“Por supuesto, sigo siendo una persona política, y por eso a veces estoy deprimida estos días, como muchos, muchos otros”, comentó en referencia a la invasión rusa de Ucrania. “Se trata de un ataque brutal que hace caso omiso del derecho internacional y para el que no hay excusa”, manifestó.

Tras meses de conflicto, la gente estaba interesada en conocer si Merkel reconocería algún tipo de error en la relación con Rusia, tal y como hiciera, por ejemplo, el actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien también ejerció como ministro de Relaciones Exteriores con ella.

– “No me disculparé”

Sin embargo, no lo hizo y defendió su política con el presidente ruso, Vladímir Putin: “No veo que tenga que decir: eso estuvo mal, y por lo tanto no me voy a disculpar”. Argumentó que hizo lo correcto con tal de evitar una escalada con Rusia, pero que lamentablemente no salió bien.

“Por suerte, me esforcé bastante. Es una gran lástima que no haya tenido éxito”, comentó.

Merkel también defendió su oposición a la ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia en 2008. Sostuvo que si la OTAN hubiera dado a los dos países la posibilidad de adhesión en ese momento, Putin podría haber causado “un enorme daño en Ucrania”.

– “Poco que discutir con Putin”

Cuestionada acerca de su posible aportación para desescalar el conflicto, que muchos consideran posible dada su relación de hace tiempo con Putin, la propia Merkel consideró que no cree que pueda hacer mucho.

Desde su punto de vista, dijo, “hay poco que discutir”. Sin embargo, no quiso descartar por completo ejercer como mediadora en un futuro, siempre y cuando sea en nombre del Gobierno alemán.

Con información de Agencia DPA

