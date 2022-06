Praga, 7 jun (Sputnik).- El presidente checo, Milos Zeman, declaró que no firmará el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, si llega a sus manos tras el debate en el Parlamento.

“Me gustaría anunciar que si dicha ley llega a mi mesa, la vetaré. Las parejas del mismo sexo tienen todas las ventajas de una pareja registrada, pero una familia es la unión entre un hombre y una mujer”, dijo Zeman citado por la cadena CNN Prima NEWS.

El mandatario comentó que en checo la palabra “familia” se dice rodina, y que esta proviene de la palabra “dar a luz” (en checo rodit).

“No he oído que las parejas del mismo sexo lleguen a tener hijos. He leído que supuestamente hay 90 tipos de géneros. He contado con mucho cuidado, pero hasta ahora sólo he encontrado dos géneros (masculino y femenino) y voy a seguir esta posición hasta el final de mi vida”, enfatizó Zeman.

El proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario entró este martes en la Cámara Baja del Parlamento checo por iniciativa de los diputados de cuatro partidos liberales de derechas que componen la actual coalición de Gobierno, además de otros partidos.

El proyecto de ley otorgaría a los cónyuges del mismo sexo iguales derechos y responsabilidades que un matrimonio tradicional. En particular, se trata de los bienes comunes y los derechos y obligaciones con respecto a los hijos que se crían en la familia.

Actualmente, existe una ley de parejas registradas que, de entrar en vigor la ley de matrimonio igualitario, perdería sentido.

