La selección de Costa Rica que dirige el estratega colombiano, Luis Fernando Suárez, decidirá el 14 de junio ante Nueva Zelanda, su pase al campeonato mundial de fútbol que se jugará en Catar desde noviembre del presente año.

Costa Rica jugó dos partidos previos al repechaje ante Panamá 0-2 y Martinica 2-0. La evaluación final de Suárez es que esperaba no ver mucho en estos partidos porque inconscientemente los jugadores se iban a cuidar.

“El balance es complicado, queríamos que terminara el partido. Todos teníamos la mira puesta en Catar. Era complicado el manejo táctico, estratégico, sin dejar de lado las situaciones difíciles que hemos pasado. El partido se fue dando y por las circunstancias, tenemos que analizar los problemas en defensa, debemos buscar más solidez y lo de no concretar las opciones de gol. Inconscientemente pensamos más en la clasificación al Mundial”.

En rueda de prensa realizada luego de la victoria ante Martinica, admitió que ante la proximidad del partido ante Nueva Zelanda, se siente estresado, con miedo, con mucha ansiedad.

“Tengo miedo, me siento estresado, pienso mucho en el partido, pero me parece que es habitual y eso me da tranquilidad. Me despierto a cada rato en la noche, pero creo que es por la edad; por la próstata, no creo. También me siento fuerte, me siento respaldado y eso me da tranquilidad. Hay muchas personas que han dejado de lado un montón de cosas para estar juntos y tenemos grandísimos jugadores que desean salir adelante y eso me da mucho más tranquilidad en todo sentido”.

Costa Rica viaja hoy a Catar

El cuadro de Luis Fernando Suárez se desplazará a Catar este lunes para medir el martes 14 de junio a Nueva Zelanda. Un viaje lleno de ilusiones con certezas de lograr el objetivo final.

🇨🇷 Hoy viajamos a Catar para el repechaje ante Nueva Zelanda 🤩



Esta será la ruta al aeropuerto, salí con tu camisa o bandera y mostrá tu apoyo a #LaSele 🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷



⏰ La salida está pactada para las 11am#HastaElUltimoMinuto #90MinutosMas pic.twitter.com/MeBFkUP36v — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) June 6, 2022

Confirmado.net / La Nación

