Pekín, 6 jun (Sputnik).- Las nuevas sanciones impuestas contra Rusia no alivian la situación en Ucrania, en tanto Europa y el mundo entero están pagando un precio elevado por su introducción, declaró este lunes el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, al comentar el sexto paquete de sanciones antirrusas de la Unión Europea.

“Los hechos muestran que la presión sancionista no es un método correcto de solución de la crisis ucraniana. Las amplias y no selectivas sanciones impuestas contra Rusia por algunos países no han aliviado en absoluto la situación en Ucrania, solo que han obligado a Europa y al mundo a pagar un precio muy alto”, dijo el diplomático.

También señaló que si la presión sancionista continúa, los habitantes de los países europeos chocarán con nuevas dificultades, tales como la inflación y el desempleo, y el mundo entero afrontará los problemas tan serios como las crisis energética y alimentaria.

La Unión Europea publicó en su revista oficial el contenido de su sexto paquete de sanciones, que estipula, en particular, ir introduciendo por etapas el embargo contra las importaciones del petróleo ruso, que se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.

Ese nuevo paquete de sanciones incluye también la desconexión del sistema SWIFT de los bancos rusos Sberbank, Rosseljozbank y Banco Crediticio de Moscú.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

