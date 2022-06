Bogotá, 5 jun (Sputnik).- La orden de arresto es inconstitucional, dijo este domingo el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, luego de conocer la decisión de un juez que decretó prisión domiciliaria para el mandatario por desacatar una orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“La decisión no es solamente inconstitucional, sino que no está firme. Es un abierto prevaricato. Esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia y su biodiversidad, en los foros nacionales e internacionales. Y no dejaremos de hacerlo”, dijo desde el ‘Taller Construyendo País’ en Montería, Córdoba (norte).

El mandatario pidió a los órganos judiciales revisar la sentencia a la que tildó como una “decisión política, sin soporte jurídico”.

“Estaremos siempre listos y prestos a responder a todos los llamados, pero siempre dentro del orden constitucional. Estas decisiones, que además violan la Constitución, esperamos que sean observadas por todas las instancias, para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política, sin soporte jurídico”, concluyó.

El Tribunal Superior de Ibagué (centro) ordenó, el pasado sábado, cinco días de arresto contra el presidente pues, según el documento, ha desacatado la orden de la CSJ de proteger el parque de los Nevados, luego de que fuera declarado como sujeto de derechos.

El parque natural, según la orden del alto tribunal de justicia, necesitaba un grupo de fuerza pública especial para su custodia y la orden debería darla el mandatario colombiano, algo que según la justicia no ha ocurrido.

“La orden solo puede acreditarse como cumplida cuando el Ejército Nacional o la Policía Nacional apoyen efectivamente en labores de campo en el territorio del Parque Nacional de los Nevados con personal debidamente entrenado y la dotación logística que corresponde a este tipo de servicio”, aseveró el tribunal en la resolución.

El Parque de los Nevados fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia como sujeto de derechos a la vida, a la salud y ambiente sano el 25 de noviembre de 2020.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

