Un nuevo revés sufre el presidente Guillermo Lasso ante su propósito de controlar la justicia, a través del vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, delegado del Ejecutivo ante dicha Institución. En la víspera el mandatario había solicitado a Muñoz que presenta su renuncia al cargo, en vista que “no se siente representado por su actuaciones”.

La respuesta del vocal Xavier Muñoz no se hizo esperar:

“Meter la mano en la justicia de esta forma es atentar contra la institucionalidad del Estado. Concuerdo en una sola cosa con usted @LassoGuillermo, yo no represento a su gobierno, a quien me debo y me deberé por siempre es al pueblo ecuatoriano”.

Muñoz fue más allá y pidió al presidente Lasso cumplir con sus ofertas de campaña, de lo contrario presente su dimisión y deje a otras personas que sí serían capaces de cumplir con tan delicadas funciones.

