Arrojados a la existencia, confundidos, mutilada su inocencia para convertirlos en arquetipo de matones. Es la imagen de la fragilidad, de los sueños robados. El retrato de una sociedad que fracasa. El video ya es viral. Se aprecia a dos niños, apenas tendrán entre ocho o nueve años, aparecen bailando, “felices”, tomando cervezas en medio de varios adultos, mientras que el criminal que los graba los alienta a libar. También hacen señas con los dedos para simular una pistola. “Esa es mi perrito, esa es mi perrito”, les dice su espejo. “Activo a fuego”, replica uno de los menores mientras continúa el ritual en ese gueto donde no decidieron nacer.

¿Para cuando le asignamos a nuestra niñez la etiqueta de coyuntura? Son ellos, los niños, las principales víctimas de este sistema perverso, su abandono es la expresión mas dolorosa de los tiempos que vivimos: un Estado gestionado como un banco que mercantiliza derechos, que recorta el gasto social, precarizando el trabajo, desmantelando el sistema público de salud, maltratando la educación. Un Estado que hipoteca nuestro futuro. ¡Pero tenemos reservas!, nos dicen. “Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador”. ¿De qué mundo nos hablan? ¿A qué Ecuador se refieren? ¿Cómo le explicamos a nuestros niños este país que los rompe? ¿Quién carajo los repara?

El mundo -Ecuador- de nuestros niños y niñas se va tornando inhabitable. ¿Qué más tiene que pasar? No vivirán nuestros hijos en un país mejor que el que nosotros heredamos y nada de esto cambiará si mantenemos en el poder a la casta que nos gobierna. No hay norte, no hay brújula, todo es plástico, mugre y decadencia. ¿Y los políticos? Pues en lo suyo, en la arena política, ensimismados, desconectados de los clamores de la calle. Hoy nos hablan de endurecimiento de penas -la vieja confiable-, de la necesidad de más policías y militares en las calles, de más estados de excepción, más cárceles, que si el uso progresivo de la fuerza, que si las armas en manos de los civiles, etc.. Se alienta el mercado de la violencia mientras continúa ensanchándose cada día un poco más la grieta de la desigualdad.

He allí, en cada una de las escenas dolorosas que involucran a niños en actos de violencia, el germen de todos los problemas sociales que enfrenta nuestra patria. Allí el resultado de la destrucción de lo público, allí las consecuencias del mentado giro que llevó a Moreno a aplicar el plan de gobierno de un banquero caprichoso que soñaba con convertirse en Presidente de la República para completar su álbum de fotos.

Cinco años van desde el inicio de la cruzada por la “descorreización del país”. ¿Qué más quieren? ¿Es que aun no están satisfechos? Los medios nos hablan de polarización política pero nada dicen de la polarización social: esa polarización donde el 90% de nuestros niños nacen con vidas extremadamente difíciles, mientras los hijos de los privilegiados pueden pagarse una vida mejor.

Artículo firmado por Abraham Verduga

