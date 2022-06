Muy claro: no es ético ni moral

Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5.

No se me había informado que este tipo, Jordán, tenía orden de prisión. Eso cambia TOTALMENTE las cosas.

Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país. https://t.co/g6hLaGhOMd