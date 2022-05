La Agencia Nacional de Tránsito recuerda que los conductores pueden recuperar los puntos de la licencia, voluntariamente, sin necesidad de llegar a cero, como sucedía antes. Ahora si de los 30 puntos, le quedan 15 o menos, ya puede acceder al curso de recuperación.

Desde el 10 de agosto del 2021, la Ley de Tránsito establece lo siguiente:

– La primera vez recuperará 15 puntos.

– La segunda vez recupera 10 puntos.

– La tercera vez recuperará 5 puntos.

Para acceder a la recuperación de puntos, los conductores profesionales y no profesionales seguirán un curso en una escuela de capacitación debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. La lista se encuentra en la página web institucional.

Los requisitos que se necesitan son:

1.- Certificado de Licencia de conductor emitido por la ANT.

2.- Copia de Cedula de Identidad.

3.- Copia de Licencia de conducir.

4.- Pago por costo de recuperación de puntos (USD.67,92).

5.- El usuario no debe haber realizado curso de licencia de conducir en la Escuela de Conducción en la que está aplicando para recuperación de puntos.

Los costos y las horas de clase por el lapso de 15 días, para la recuperación de puntos por primera, segunda y tercera vez no varían. De acuerdo a la malla curricular aprobada por la ANT, las escuelas de capacitación impartirán en los cursos temas de Educación Vial, Ley de Tránsito, Psicología Aplicada, Primeros Auxilios, entre otros.

Es importante indicar que, perdidos los 30 puntos de la licencia de conducir sin haber realizado ningún curso, se suspenderá de forma automática por 60 días y será obligatorio tomar un curso de recuperación de puntos.

Incentivos por buenas prácticas de conducción

Existe otra forma de recuperar los puntos de la licencia, cuando los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la última citación, podrán ser acreedores a los incentivos por buenas prácticas de conducción y gozarán de cuatro puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir el siguiente año. Esto no sobrepasará el límite de 30 puntos, de acuerdo a la norma legal.

Se recuerda también que el conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantenga los 30 puntos, se le exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría.

Confirmado.net / Agencia Nacional de Tránsito

