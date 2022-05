Lima, 30 may (Sputnik).- Autoridades sanitarias de Perú investigan un posible primer caso de un paciente infectado con la viruela del mono en el departamento de Piura (norte), informaron este lunes medios locales.

“(El paciente) está en el área de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) porque es un paciente de 70 años que ha estado en Ecuador y llega con anemia severa. Él es diabético y está ahorita en estudios y también en monitoreo estricto”, dijo Raúl Gonzales, director del Hospital Santa Rosa de Piura, a la radio local RPP.

Según Gonzales, el paciente fue ingresado el sábado pasado con síntomas de la enfermedad; sin embargo señaló que la muestra para descartar la enfermedad ha sido enviada a EEUU pues Perú no cuenta con la logística para hacer dichos análisis.

“Imagino que el Instituto Nacional de Salud no está dotado de esta tecnología y estudios, parece que el país no esta preparado, debió haberse preparado ya para las pruebas con esta tecnología en los laboratorios nacionales, que no lo tienen, y ha sido enviada la muestra a Estados Unidos para los estudios de ley”, afirmó el director del hospital.

El 20 de mayo, el Ministerio de Salud declaró la alerta epidemiológica nacional para los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, con el fin de identificar, notificar e investigar casos compatibles de viruela del mono.

