BOGOTÁ, 26 may (Xinhua) — El economista Gustavo Petro, quien lidera la coalición política de izquierda Pacto Histórico, se lanza por tercera vez en Colombia a la contienda electoral buscando la presidencia para gobernar al país suramericano durante los próximos cuatro años bajo el lema “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.

En las elecciones de 2010, cuando Juan Manuel Santos ganó la presidencia, Petro ocupó el cuarto lugar en las votaciones detrás de Antanas Mockus y Germán Vargas, mientras que en los comicios de 2018 pasó a la segunda vuelta de elecciones junto al actual presidente Iván Duque, con quien perdió la contienda al recoger el 41,7 por ciento de los votos.

Hoy, según las últimas encuestas, Petro es el candidato con más opciones de ser elegido, tras haber recorrido el país y llenado decenas de plazas públicas, incluyendo la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, donde cerró su campaña el pasado domingo acompañado de unas 80.000 personas.

Petro nació en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba (norte), está casado con Verónica Alcocer y tiene cinco hijos, varios de los cuales viven fuera de Colombia por razones de seguridad.

Durante su juventud, fue miembro del movimiento guerrillero M-19, cuyo desarme promovió en 1989 para luego participar en la redacción de la Constitución Política de Colombia en 1991 con líderes políticos de todos los sectores.

Precisamente, aplicar las leyes de la Constitución del 91 es uno de los principales objetivos del candidato si llegara a ser el mandatario de los colombianos, según lo ha asegurado en sus discursos.

“Estoy absolutamente convencido que si volvemos realidad cotidiana la Constitución, los derechos, las libertades de las gentes, nos acercaremos cada vez más a la paz”, dijo Petro en una de sus últimas intervenciones.

En su paso por el Congreso, Petro se destacó por sus denuncias frente a casos como los nexos del paramilitarismo con políticos, que resultaron en más de 60 condenas e investigaciones que siguen en curso.

Además, reveló pruebas de malos manejos de dineros públicos y denunció las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, dependencia estatal dedicada a labores de inteligencia.

La campaña de Petro encuentra eco en la juventud y los votantes que apoyan el acuerdo de Paz de La Habana, ante la inquietad provocada por el estallido social entre 2019 y 2021 que derivó en un paro nacional y fuertes enfrentamientos entre las fuerzas policiales del ESMAD y los jóvenes.

“No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir con las desigualdades. No podemos seguir en esta violencia infinita que devora la sociedad, no podemos seguir con tanta incompetencia”, manifestó Petro durante su discurso de cierre en Bogotá.

Petro eligió como fórmula vicepresidencial a Francia Márquez, abogada y técnica agropecuaria, de 40 años, quien es una reconocida líder medioambiental y defensora de los derechos humanos que aportó fuerza a la campaña del político entre las poblaciones más vulnerables.

Junto a ella, el político se ha comprometido a iniciar un camino que deje atrás la dependencia económica exclusiva del modelo de extracción petrolera y desarrollar una economía que se base en el cuidado del agua y del respeto a la naturaleza, usando más energías limpias para mitigar el impacto del cambio climático y aportando así a la preservación de las especies.

La fórmula Petro-Márquez ha sido amenazada de muerte por grupos paramilitares y ambos tuvieron que cancelar varias intervenciones públicas. La campaña informó el pasado dos de mayo que el equipo de seguridad del candidato pudo determinar, gracias a fuentes confiables, que la banda paramilitar y narcotraficante “La Cordillera” tenía un plan para asesinar a Petro en la región del Eje Cafetero.

Días después, reapareció el candidato en los eventos programados con su esquema de seguridad reforzado.

“No necesitamos fusiles ni gases lacrimógenos. Ni todos los fusiles juntos podrían cambiar la historia de Colombia, como sí la pueden cambiar los esferos (bolígrafos). Un esfero es más importante que un fusil y el domingo lo vamos a demostrar”, aseguró Petro.

La primera vuelta de las elecciones será el próximo domingo 29 de mayo.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

