Since Feb 24, the world’s attention has been focused on the Russia-Ukraine conflict and its negative implications on the world, including rising commodity and food prices, which have made millions of more people in less-developed countries vulnerable to hunger.

Given this fact, major powers should seek compromise-based solutions and take steps toward preserving (or restoring) peace instead of stoking conflicts. Also, since Europe is facing its biggest crisis since the end of World War II, they should make efforts to secure stability in other regions, including the world’s most dynamic region, the Asia-Pacific.

But, unfortunately, in recent years we have seen some countries trying to militarize the Asia-Pacific. The establishment of the new military alliances, such as the AUKUS(among Australia, the United Kingdom and the United States) and some leaders’ remarks about NATO’s global role and the transatlantic military alliance’s eagerness to flex its muscles in the Asia-Pacific are worrying signs. Indeed, major powers’ actions to fulfill their murky geopolitical goals are pushing the region toward a dangerous path.

The situation in the Xinjiang Uygur autonomous region is another example of how geopolitics has become the main driving force trumpeting factors such as stability, security and mutually beneficial cooperation. Over the past two decades, some Western countries, led by the US and the UK, have launched campaigns against China, accusing it of violating human rights in Xinjiang and, using that as an excuse, imposed various sanctions on the country.

The fact is, the objective reality in Xinjiang is totally different from the “horror” scenario that the US media has tried to paint, because the central government has invested billions of dollars in Xinjiang to boost the region’s economy and raise the living standards of the local population.

As international terrorists sought to penetrate Xinjiang and launched ghastly attacks in July 2009, the central government began taking strict measures to end terrorism and restore law and order in the region. All states face some sort of dilemma when fighting terrorism. So they need to strike a balance between taking drastic anti-terrorism steps and restricting ordinary citizens’ rights.

But this remains a challenge for all countries’ anti-terrorism policies, including those launched by the US and other Western countries in places such as Afghanistan and Libya. Thus, instead of accusing others and playing geopolitical games, countries need to deepen cooperation and share their experiences in the fight against terrorism and provide security for local residents.

Any attempts to manipulate the concepts of democracy, human rights and the fight against terrorism, or to resort to double standard when assessing the activities of other countries will only increase tensions and add to the suffering of ordinary people.

More important, China has made clear its goal of pursuing win-win cooperation with other powers, in order to boost economic global recovery and restore stability amid the economic turmoil and geopolitical tensions worldwide. In fact, the China-proposed Belt and Road Initiative has played a significant role in improving infrastructure facilities in many developing countries that had been suffering for decades for lack of adequate funding.

China invests not only in hard infrastructure but also in healthcare and digital technologies. The initiative has already generated significant benefits for many countries in Central and Southeast Asia, boosting their economic development and helping them overcome the impacts of the COVID-19 pandemic. A community with a shared future for mankind is another expression of China’s vision to solve the daunting problems faced by humankind through win-win cooperation.

As the world enters the unchartered territory of economic and geopolitical tensions, all states, particularly the major powers, need to abandon geopolitical manipulations and focus on cooperation rather than confrontation. Their attempts to misuse such noble concepts as human rights to serve their geopolitical interests will only increase the conflicts and tensions. For example, the US’ attempts to contain China and convince other Asia-Pacific countries to act against China will have a negative impact on regional and global security dynamics and undermine the possibility of joint action to deal with shared challenges.

Geopolitically motivated discussions on the situation in Xinjiang cannot have any positive impact on the region. Of course, no country is perfect, and there are always ways to improve a country’s domestic and foreign policies, including in human rights protection. This does not apply to China alone; it applies to all the countries including the US, the UK and Russia.

Cooperation and abandoning the Cold War mentality are the only reliable ways to better protect human rights worldwide. And hopefully, the ongoing visit of Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, to Xinjiang may prompt the Western powers to stop their geopolitical manipulations over Xinjiang-as she will see for herself the reality in the region-and help China focus on Xinjiang’s development without being distracted by ridiculous Western claims.

The views don’t necessarily reflect those of China Daily.

The author is the chairman of the Center for Political and Economic Strategic Studies, Yerevan, Armenia.

Xinjiang necesita desarrollo, no estratagemas occidentales

Desde el 24 de febrero, la atención mundial se ha centrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en sus consecuencias negativas para el mundo, como el aumento de los precios de los productos básicos y de los alimentos, que ha hecho que millones de personas más de los países menos desarrollados sean vulnerables al hambre.

Ante este hecho, las grandes potencias deberían buscar soluciones basadas en el compromiso y tomar medidas para preservar (o restaurar) la paz en lugar de avivar los conflictos. Además, dado que Europa se enfrenta a su mayor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial, deberían esforzarse por garantizar la estabilidad en otras regiones, incluida la más dinámica del mundo, Asia-Pacífico.

Pero, por desgracia, en los últimos años hemos visto cómo algunos países intentan militarizar Asia-Pacífico. El establecimiento de nuevas alianzas militares, como la AUKUS (entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos) y los comentarios de algunos líderes sobre el papel global de la OTAN y el afán de la alianza militar transatlántica por mostrar sus músculos en Asia-Pacífico son signos preocupantes. De hecho, las acciones de las grandes potencias para cumplir sus turbios objetivos geopolíticos están empujando a la región hacia un camino peligroso.

La situación en la región autónoma de Xinjiang Uygur es otro ejemplo de cómo la geopolítica se ha convertido en la principal fuerza impulsora que pregona factores como la estabilidad, la seguridad y la cooperación mutuamente beneficiosa. En las dos últimas décadas, algunos países occidentales, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, han lanzado campañas contra China, acusándola de violar los derechos humanos en Xinjiang y, con esa excusa, le han impuesto diversas sanciones.

El hecho es que la realidad objetiva de Xinjiang es totalmente diferente del escenario de “horror” que los medios de comunicación estadounidenses han intentado pintar, porque el gobierno central ha invertido miles de millones de dólares en Xinjiang para impulsar la economía de la región y elevar el nivel de vida de la población local.

Cuando los terroristas internacionales trataron de penetrar en Xinjiang y lanzaron espantosos atentados en julio de 2009, el gobierno central comenzó a tomar medidas estrictas para acabar con el terrorismo y restaurar la ley y el orden en la región. Todos los Estados se enfrentan a algún tipo de dilema cuando luchan contra el terrorismo. Por ello, tienen que encontrar un equilibrio entre tomar medidas drásticas contra el terrorismo y restringir los derechos de los ciudadanos de a pie.

Pero esto sigue siendo un reto para las políticas antiterroristas de todos los países, incluidas las lanzadas por Estados Unidos y otros países occidentales en lugares como Afganistán y Libia. Por tanto, en lugar de acusar a los demás y jugar a juegos geopolíticos, los países deben profundizar en la cooperación y compartir sus experiencias en la lucha contra el terrorismo y proporcionar seguridad a los residentes locales.

Cualquier intento de manipular los conceptos de democracia, derechos humanos y lucha contra el terrorismo, o de recurrir a un doble rasero a la hora de evaluar las actividades de otros países, no hará sino aumentar las tensiones y acrecentar el sufrimiento de la gente corriente.

Y lo que es más importante, China ha dejado claro su objetivo de buscar una cooperación con otras potencias en la que todos salgan ganando, con el fin de impulsar la recuperación económica mundial y restablecer la estabilidad en medio de la agitación económica y las tensiones geopolíticas en todo el mundo. De hecho, la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China ha desempeñado un papel importante en la mejora de las instalaciones de infraestructura en muchos países en desarrollo que llevaban décadas sufriendo por falta de financiación adecuada.

China no sólo invierte en infraestructuras duras, sino también en tecnologías sanitarias y digitales. La iniciativa ya ha generado importantes beneficios para muchos países de Asia Central y del Sudeste Asiático, impulsando su desarrollo económico y ayudándoles a superar los impactos de la pandemia del COVID-19. Una comunidad con un futuro compartido para la humanidad es otra expresión de la visión de China para resolver los enormes problemas a los que se enfrenta la humanidad mediante una cooperación en la que todos salgan ganando.

A medida que el mundo se adentra en el territorio inexplorado de las tensiones económicas y geopolíticas, todos los Estados, especialmente las grandes potencias, deben abandonar las manipulaciones geopolíticas y centrarse en la cooperación en lugar de la confrontación. Sus intentos de utilizar indebidamente conceptos tan nobles como los derechos humanos para servir a sus intereses geopolíticos sólo aumentarán los conflictos y las tensiones. Por ejemplo, los intentos de Estados Unidos de contener a China y convencer a otros países de Asia-Pacífico de que actúen contra ella tendrán un impacto negativo en la dinámica de seguridad regional y mundial y socavarán la posibilidad de una acción conjunta para hacer frente a los desafíos compartidos.

Las discusiones por motivos geopolíticos sobre la situación en Xinjiang no pueden tener ningún impacto positivo en la región. Por supuesto, ningún país es perfecto, y siempre hay formas de mejorar la política interior y exterior de un país, incluso en la protección de los derechos humanos. Esto no se aplica sólo a China, sino a todos los países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia.

La cooperación y el abandono de la mentalidad de la Guerra Fría son las únicas formas fiables de proteger mejor los derechos humanos en todo el mundo. Y es de esperar que la actual visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Xinjiang pueda incitar a las potencias occidentales a poner fin a sus manipulaciones geopolíticas sobre Xinjiang -ya que ella verá por sí misma la realidad de la región- y ayudar a China a centrarse en el desarrollo de Xinjiang sin distraerse con ridículas reclamaciones occidentales.

Las opiniones no reflejan necesariamente las del Diario de China.

El autor es presidente del Centro de Estudios Estratégicos Políticos y Económicos de Ereván (Armenia).

