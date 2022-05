de las buenas políticas implementadas, y algo que los ecuatorianos deberíamos agradecer.

El informe muestra muchas imprecisiones como que logramos un gran crecimiento, pero respecto a otros países y a la media de AL crecimos menos. Igual sucede con la imprecisión de los datos de empleo en los jóvenes, sin referirse al empleo a abril de 2022, sino a lo sucedido entre mayo 2021 a diciembre 2021, este último mes donde siempre el empleo es mayor por las festividades existentes. Similar situación sucede con la inflación, pues al comparar con países dolarizados vemos que no es la de menor inflación, puesto que no se puede comparar inflación de un país dolarizado con uno no dolarizado.

INFORME A LA NACIÓN 2022: PROMESAS PARA EL 2025

- Advertisment Article Inline Ad -

Con un discurso revolucionario para un banquero que fue parte del gobierno de Mahuad, y no hablaba Raúl Prebisch sino Guillermo Lasso, el informe a la nación se fundamentó en promesas que se llevarán a cabo hasta el año 2025. Su discurso empezó “En libertad y democracia se puede construir un país equitativo”, y “gracias a las buenas decisiones, la tormenta ha pasado”, para finalizar manifestando “Estamos para crear una sociedad más justa y solidaria” y “No he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos”. Sin duda, un discurso que parece seguir en campaña para seguir embobando a muchos, ya que el informe se centró en promesas, y en hechos imprecisos durante su primer año de gobierno. Empecemos analizando las promesas para luego pasar a los hechos manifestados.

PROMESAS HASTA 2025

Educación

Modelo unidocente que mejorará la educación, para lo cual se reabrirán más de 1.000 escuelas, y se intervendrán más de 4.500 instituciones educativas. Para ello se destinará adicional al presupuesto de educación, 200 millones de dólares en infraestructura educativa, más de 2.100 millones en remuneraciones a profesores, porque se crearán este año más de 6.000 partidas docentes, y hasta el año 2025 se crearán más de 9.000 partidas docentes.

Es decir, se requerirá cada año más de 170 millones de dólares para esas 9.000 partidas considerando un sueldo de 1.200 dólares mensuales (12 sueldos, décimo tercero y cuarto) y el 10% del aporte patronal. Se requerirá para las 5.500 instituciones educativas más de 27,5 millones de dólares considerando que se destinará 5.000 dólares en promedio, que es muy poco. Es decir, la educación requerirá un incremento anual de 2.497,5 millones de dólares, con los 2.100 millones de remuneraciones.

Desnutrición infantil

Se crea la Subsecretaría Ecuador crece sin desnutrición, porque “es el primer gobierno en la historia que se ha tomado en serio la erradicación de la desnutrición infantil” que beneficiará a más de 300.0000 niñas y niñas con vacunas, atención médica y un bono de embarazo para las madres que les permita en los primeros 1.000 días, darle todo el apoyo medico y nutricional a los niños, con lo cual pretende reducir la desnutrición infantil en 6 puntos porcentuales hasta 2025.

Un bono de 100 dólares a cada madre para beneficiar a más de 300.000 niños representará 360,4 millones de dólares, sumado a vacunas, medicinas y atención médica que representará más de 51 millones de dólares, 21 millones en vacunas a un promedio de 70 dólares, y 30 millones por medicinas a un promedio de 100 dólares. Es decir, para la reducción de la desnutrición infantil se debe destinar anualmente más de 411 millones de dólares.

Vivienda

Se intervendrá más de 45.000 viviendas, se destinará 70 millones para 3.000 familias que les permita comprar vivienda, más de 7.000 familias que podrán acceder a préstamos del BIESS con agilidad, y ello permitirá reducir el déficit habitacional en 10 puntos porcentuales hasta el 2025, del 58% al 48%.

Imposible que se reduzca el déficit habitacional en 10 puntos cuando el déficit bordea más de 2,5 millones de viviendas, lo que representaría 250.000 viviendas la reducción de 10 puntos porcentuales, y se plantea intervenir en 45.000 viviendas. Sin embargo, para esas 45.000 viviendas a un promedio de 20.000 dólares cada una, representaría un incremento de 900 millones de dólares, en inversión de vivienda.

Deportes

70 millones para el ciclo olímpico hasta Olimpiadas del 2025, el mayor de la historia dice Lasso.

Cuando en el propio presupuesto del 2022 se señala que se invertirán USD 5 millones en la preparación de los deportistas. Es decir, deberá realizar un cambio presupuestario en 2022, y ser aprobado por la asamblea, y para 2023 a 2025, se deberá destinar más de 22 millones anuales.

Salud

Más de 15.000 nombramientos a profesionales de salud, más de 1.000 becas de especialización a médicos. Plan Decenal de Salud: Medicinas y atención para todos, donde todas las personas podrán acceder a medicinas en farmacias privadas y podrán atenderse en cualquier lugar del país. Para ello, se destinará 400 millones anuales y 113 millones de dólares para la construcción de 3 hospitales y la repotenciación de 137 centros de salud.

Se necesitará para esos 15.000 nombramientos 462 millones de dólares, a un promedio de 2.000 dólares de sueldo. Si todos acceden a medicinas, a un promedio anual de 100 dólares por persona, se requerirá para medicinas 1.800 millones de dólares, es decir, el presupuesto de salud deberá incrementarse en más de 2.675 millones de dólares anuales.

Inversiones

Un portafolio de inversiones de más de 39.000 millones de dólares mediante concesiones viales, autopistas Quito-Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, tren multipropósito en varias vías. Y se destinarán más de 5.000 millones de dólares en inversión pública en infraestructura.

Se necesitará un incremento de 5.000 millones en inversión pública, ya que las concesiones no requerirán de inversión pública, lo que contrasta con el propio plan de inversiones 2021-2025. Y el portafolio de inversiones sería de 13.000 millones de dólares anuales en lo que falta de gobierno, un valor 3 veces a la inversión que va a Colombia, o 4 veces la inversión en Perú, esto es imposible, pero claro el papel aguanta todo, y el presidente puede decir cualquier cosa.

Comercio

Se llevarán a cabo 10 TLC´s en Asia, Europa y América que permitirán tener acuerdos con el 80% del comercio global.

Se asume que el comercio se incrementará fuertemente generando empleo, pero no se asume la producción y empleo que se perderá con las importaciones que entren, especialmente el sector agrícola, se tiene los casos de México, Colombia, Perú, etc., que han firmado TLC´s y han quedado devastados muchos sectores económicos. Se debe pensar en hacer un acuerdo tipo Unión Europea, donde quedaron de lado los productos subsidiados especialmente del sector agrícola-ganadero, así como la no realización de tratados bilaterales de inversión o la protección de la medicina ancestral prohibiendo a las farmacéuticas ser parte del acuerdo, por atentar la Constitución del país. Entonces estos TLC´s que se quieren firmar es eliminando todo arancel a exportaciones e importaciones, beneficiándose exportadores e importadores en desmedro del sector agrícola-ganadero, así como de la industria del país, afectando gravemente el empleo.

Hidrocarburos

Se duplicará la producción de petróleo a 1 millón de barriles diarios.

Se aplicará la reforma hidrocarburífera que beneficia a los privados al entregarles los recursos y activos del país, porque habrá una pérdida de la renta petrolera para los ecuatorianos por lo siguiente: El cambio de contratos petroleros, de prestación de servicios a participación generaría pérdidas estimadas de 2.100 millones de dólares anuales, tal como se llevó a cabo entre los años 2000 a 2008, donde las empresas privadas obtuvieron excedentes por cerca de 16.800 millones dólares durante ese período. Pérdida de ingresos por comercialización interna de derivados, ingresos que al año 2019 fueron de 2.586 millones de dólares, y en el 2020 fueron de 2.013 millones de dólares. Pérdidas por exportaciones de petróleo crudo y derivados (considerando que el déficit de oferta interna es en diesel 2 y premium, más no en gasolinas). Las exportaciones de petróleo crudo el año 2019 fueron de 7.731 millones de dólares y en el 2020 fueron de 5.250 millones de dólares. Mientras las exportaciones de derivados en el año 2019 fueron de 948,4 millones de dólares y en 2020 fueron de 565,6 millones de dólares. Reducción de las inversiones petroleras en Petroecuador que rondan los más de 2.000 millones de dólares generando una reducción de la capacidad instalada en las 3 refinerías. Al año 2020, Refinería de Esmeraldas operó a un 64,5% de su capacidad productiva, la refinería La Libertad en el 63,2% y la refinería Shushufindi en 82,1%.

Además, es una mentira la duplicación de la extracción de petróleo por lo siguiente: No se cuenta con estudios técnicos ni económicos, no se puede duplicar si no existen reservas probadas. Actualmente las reservas no superan los 2.050 millones de barriles (1.300 millones de barriles de los campos actuales y 750 millones de barriles de los campos descubiertos). A una extracción de 1 millón de barriles quedarían 5 años 6 meses de reservas, se reducirían las reservas de 10 años a la mitad. Los costos de producción de EP Petroecuador representan el 50% de los costos de las empresas Privadas. Mientras EP Petroecuador produce a un costo de 17,5 dólares por barril, la empresa privada lo hace a un promedio de 35 dólares por barril. Además, se debe considerar que la eficiencia viene por los costos no por la gestión, ya que la gestión es gubernamental, el problema es el gobierno no la empresa pública. Y es obligación del gobernante defender los intereses del país, y respetar y cumplir con la normativa superior.

Por último, la concesión de las 3 refinerías afectaría el mercado interno por la monopolizaría la refinación y precios del petróleo, al estar los campos petroleros, el transporte y la comercialización en manos privadas.

Seguridad

1.200 millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional. Se incorporarán más de 3.000 agentes de seguridad en las cárceles, se repotenciará el cuerpo naval.

Es decir, se requerirá incrementar un presupuesto a la seguridad que puede superar los 1.500 millones de dólares.

Total de lo requerido para las promesas

Estas promesas representarán un incremento de la inversión y gasto público en más de 13.000 millones de dólares. Tal como se presenta en el siguiente cuadro.

Esto es imposible si se considera la programación presupuestaria anual del propio gobierno, que reduce inversión pública y prioriza el gasto público para pago de deuda.

HECHOS MANIFESTADOS EN EL INFORME

Vacunación

Los hechos se centraron en el Plan de vacunación “ejemplo para el mundo”, excelentes indicadores de salud se manifestaron. Lasso, señaló que “la gran obra ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, y se invirtieron más de 1.000 millones de dólares”. El 83% de la población mayor a 3 años ha sido vacunada con 2 dosis, el 36% con 3 dosis, y ya empezó la cuarta dosis.

Parecería que esta obligación de cualquier gobierno, se la debemos agradecer, que esta es la gran obra del gobierno que debemos de reconocerle y no molestar por lo grandioso que ha hecho.

Saneamiento de las cuentas fiscales

Lasso señala que la “economía ya inspira confianza en el mundo porque se ha realizado una reducción del déficit fiscal en más de 5.000 millones entre 2020-2022”. Dejando claro que cogobernó con Moreno.

Tan saneadas están las cuentas fiscales, que se ha realizado un alto endeudamiento, solo en 2022 nos endeudarán con organismos internacionales en 4.422 millones de dólares, a cambio de que nos digan que hacer en nuestra casa, a pesar de tener más de 9.000 en reservas en el extranjero. Esto es como si alguno de ustedes tuviera más de 9.000 dólares en el banco y se endeuda en 4.422, para que el banco nos diga que debemos hacer en nuestra casa, y debamos pagarles más de lo prestado. Un total absurdo.

Saneadas las cuentas fiscales con cuentas por pagar a los GAD´s que asciende a 374 millones durante este 2022, hasta el 30 de abril. Cuentas por pagar a la seguridad social, que asciende durante este 2022 a 807 millones de dólares, hasta el 3 de mayo. Deuda al IESS que bordea los 8.303 millones de dólares. Es decir, la “casa en orden” es tener a su familia en la hambruna, sin educación, salud, seguridad, obra pública, y con deudas contraídas en 2022 por 13.906 millones (4.422 millones con organismos internacionales, 374 millones con los GAD´s, 807 millones con la seguridad social, y 8.303 millones con el IESS), sin contar el endeudamiento desde mayo a diciembre 2021.

Saneamiento de las cuentas fiscales porque se tiene pensado durante el gobierno de Lasso, pagar 35.349 millones de dólares, seguramente sin que se reduzca la deuda, tal como la programación fiscal 2021-2025 lo determina, mientras la población muere en las calles por la delincuencia, y en sus casas por hambruna. Reducir cada año las inversiones, mientras el pago de la deuda durante el gobierno de Lasso será de más de 35.349 millones de dólares, las inversiones en todo el país serán de apenas 9.865 millones de dólares, es decir, la inversión para cubrir las necesidades de los ecuatorianos durante el Gobierno de Lasso corresponde al 27,9% de la deuda que se pagará durante el “Gobierno del encuentro”.

Crecimiento económico

El PIB creció un 4.2% en 2021, el mejor desempeño económico de la última década decía el presidente, sin contar que fuimos una de las peores economías durante el 2021.

Empleo

Se indicaba en el informe, que entre mayo 2021 a diciembre 2021 se generaron más de 110.000 empleos en los jóvenes reduciéndose el desempleo juvenil del 13,6% al 8,6%.

Se dice tamaña mentira cuando el número de todos los afiliados en el período fue no más de 85.000 personas afiliadas a la seguridad social. Además, se emite lo sucedido con el empleo entre diciembre 2021 a marzo 2022, donde se reduce el empleo.

Salarios

El alza más importante del salario en los últimos años, 25 dólares. Cuando entre 2007-2017 se elevó el salario en 239 dólares.

Pobreza extrema

La pobreza extrema por ingresos se redujo del 14,7% al 10,5% en 7 meses, considerando el cambio entre junio a diciembre de 2021

Esto se dio porque los beneficiarios del bono de desarrollo humano se incrementaron en 74.000, tal como en el propio informe a la nación se indicó, más no por las políticas económicas implementadas, así como también porque el incremento de la pobreza extrema entre 2019 a junio 2021 fue catastrófica.

Pero no dijo nada sobre la pobreza por necesidades básicas insatisfechas o la pobreza multidimensional. Esta pobreza sí depende de la política pública en salud, educación, obra pública, saneamiento, vivienda, empleo, entre otras, seguridad social. Además, se emite lo sucedido con el empleo entre diciembre 2021 a marzo 2022, donde se reduce el empleo, tal como se indica en la siguiente tabla.

Tampoco habló sobre la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que depende de la capacidad económica, acceso a educación, acceso a vivienda, acceso a servicios, y vivienda.

Inflación

La más baja en América Latina, se señala en el informe.

Pero al comparar la inflación entre economías dolarizadas de América Latina, no sucede lo que se indica en el informe a la nación. Claro, si se compara una economía dolarizada con una no dolarizada, por supuesto que habrá menor inflación. Inclusive la inflación de Ecuador es menor respecto a la de Bolivia, economía que no es dolarizada.

RESUMEN DEL INFORME

El informe resultó en un discurso de campaña, con muchos ofrecimientos sin concretar nada.

El informe de lo realizado el primer año se basó en la gran obra realizada por Lasso, la vacunación, como un hecho producto de las buenas políticas implementadas, y algo que los ecuatorianos deberíamos agradecer.

El informe muestra muchas imprecisiones como que logramos un gran crecimiento, pero respecto a otros países y a la media de AL crecimos menos. Igual sucede con la imprecisión de los datos de empleo en los jóvenes, sin referirse al empleo a abril de 2022, sino a lo sucedido entre mayo 2021 a diciembre 2021, este último mes donde siempre el empleo es mayor por las festividades existentes. Similar situación sucede con la inflación, pues al comparar con países dolarizados vemos que no es la de menor inflación, puesto que no se puede comparar inflación de un país dolarizado con uno no dolarizado.

“Somos engañados por la apariencia de la verdad”. HORACIO

“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”. RENÉ DESCARTES

“Cuando mientes, le robas al otro el derecho a la verdad. Cuando engañas, robas el derecho a la equidad.”. KHALED HOSSEINI

Artículo firmado por el Economista-Catedrático, Marcelo Varela

Relacionado