La política exterior es un reflejo de la política interna y, consecuentemente, durante el primer año del gobierno de Guillermo Lasso ésta ha sido errática, lírica, carente de liderazgo e iniciativa, incoherente con principios esenciales de nuestra tradicional acción externa, servil a los intereses de los poderes hegemónicos, muy poco profesional y nada institucional.

El primer grave error en política internacional de Guillermo Lasso fue durante su visita a Bogotá como presidente electo en abril de 2021. En esa oportunidad, en rueda de prensa con el presidente Duque, justificó el bombardeo colombiano en Angostura por “razones de seguridad”, desconociendo la ignominiosa agresión a nuestro país, contraria al derecho internacional y condenada en su momento por el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos. Estas vergonzosas declaraciones del entonces Presidente electo, además de constituir una afrenta a la soberanía, a la dignidad y a los intereses nacionales, representaron la aceptación de la falsa doctrina del ataque preventivo en la lucha contra el terrorismo, opuesta a las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, promovida por los Estados Unidos de América desde 2001 y ejecutada contra el Ecuador por Colombia en 2008, así como el inicio de un irreflexivo alineamiento con las políticas y acciones de Washington y Bogotá.

Poco después de asumir funciones el presidente Lasso desautorizó públicamente al entonces Canciller Mauricio Montalvo respecto de un tibio comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación de Cuba y las protestas sociales, exigiendo la publicación de un nuevo comunicado sin mención alguna al ilegal bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América al país caribeño y recogiendo totalmente la versión impulsada por Washington al respecto. ¿Cabe un pronunciamiento sobre la situación en Cuba sin mencionar el ilegal bloqueo impuesto desde hace 60 años, condenado por la Asamblea General de la ONU con el hasta ahora invariable voto del Ecuador?

Asimismo, en los primeros días de gobierno durante una entrevista el entonces Canciller Montalvo señaló con razón las dificultades que existen para la negociación de un TLC con los Estados Unidos de América y la falta de voluntad de Washington, pero días después debió rectificar y subrayar la disposición existente de las partes para tal acuerdo.

Los hechos citados y otros, como la insólita asistencia del presidente Lasso a una fiesta en homenaje del Cuerpo de Infantes de Marina de los Estados Unidos de América, en Guayaquil, mientras tenía lugar la más cruenta masacre carcelaria en la historia del país, evidencian, sin duda alguna, el servil e irreflexivo alineamiento con Washington, sin considerar la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales, con un afán de complacer a la gran potencia y creer torpemente que seguir dictados, imposiciones y visiones es sinónimo de mantener inmejorables relaciones.

Sin embargo, la más grande y peligrosa muestra de servil alineamiento es el beneplácito y apoyo directo del presidente Lasso y del actual Canciller Juan Carlos Holguín a un proyecto de Ley sobre las Relaciones con el Ecuador en el Congreso de los Estados Unidos de América, iniciativa de los Senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, conocidos por sus posiciones extremistas y promotores de intervenciones, sanciones y medidas unilaterales, contrarias al derecho internacional, en nuestra región, que consagra el total tutelaje de los Estados Unidos de América en nuestras relaciones soberanas con terceros países, en la visión regional y en la cooperación bilateral. Una ley nacional de carácter intervencionista es la negación de las relaciones entre Estados soberanos, basadas en el respeto mutuo, la conjunción de intereses, la negociación de acuerdos y la cooperación mutuamente beneficiosa. Es indispensable recalcar, asimismo, que la realidad del Ecuador es muy distinta de aquella de los Estados Unidos de América y, consecuentemente, nuestros intereses, prioridades y visiones son de otra naturaleza. El Ecuador es un país latinoamericano, integracionista, parte del Sur global, que para lograr los objetivos esenciales en la lucha contra la pobreza, la injusticia, la desigualdad y el creciente bienestar requiere evitar toda forma de dependencia y ampliar y diversificar sus relaciones internacionales, a fin de impulsar una mejor inserción internacional que se traduzca en mejores y más amplios mercados para nuestros productos, nuevas e imaginativas formas de cooperación y un diálogo político digno y soberano con el respeto a los derechos humanos y a los principios del derecho como ejes centrales. Desconocer esta realidad y aceptar con beneplácito un servil tutelaje de la superpotencia mundial es contrario a la soberanía y a los más altos intereses del país.

“Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador” es la emblemática frase que el gobierno utiliza para definir una política exterior supuestamente pragmática, falsamente no ideologizada, que aspira concretar el ingreso a la Alianza del Pacífico, TLC’s con países de muy distinto nivel de desarrollo y de variadas regiones, y promueve la inversión extranjera, inclusive ignorando deliberadamente normas constitucionales expresas y con el irregular retorno al CIADI, como falsa muestra de seguridad jurídica, que en realidad evidencia simplemente el deseo del gobierno de avanzar a ultranza en políticas neoliberales, pero que no puede derogar la disposición constitucional que prohíbe recurrir a ese tipo de arbitrajes, de tan triste y negativa experiencia para el país.

El presidente ha realizado doce viajes internacionales en un año con el propósito esencial señalado en el párrafo anterior, pero sin resultado concreto alguno. Cada viaje ha sido una muestra de improvisación, sin conocimiento de los escenarios, ni los interlocutores, con agendas muy pobres para un Jefe de Estado, sin encuentros con la comunidad ecuatoriana, con personalidades de la cultura y con los Congresos de los países visitados. Desconocimiento de la naturaleza, fines y propósitos de la CELAC; discursos y entrevistas con falacias domésticas, como 14 años de Correísmo, ante Jefes de Estado, Cancilleres, diplomáticos, políticos y periodistas bien informados de la realidad nacional y regional; propuestas de TLC cuando existe un Acuerdo Comercial bloque a bloque, como el caso de Argentina y Uruguay; oferta de compra de productos extranjeros sin considerar la producción e intereses nacionales son, entre otros, lugares comunes en los viajes presidenciales. Y todo ello, además, con la lamentable imagen internacional del país en la actualidad, caracterizada por el escándalo de los “Pandora Papers”, las masacres carcelarias, la inseguridad ciudadana, las posiciones regresivas en derechos humanos, la represión, los narco-generales, la sumisión a los Estados Unidos de América y la visa de ese país como certificado de buena conducta, la judicialización de la política y la persecución, entre otros hechos de dominio público.

El anhelado ingreso a la Alianza del Pacífico ha sido un motor para la negociación del Acuerdo Comercial con México, que probablemente concluiría a fines de este mes en una última ronda de negociaciones. Sin embargo, muy poco o nada se conoce de los términos de tal tratado, en particular en temas sustantivos como el fin de la exclusión de ingreso al mercado mexicano de nuestros principales productos de exportación, el comercio de bienes industriales, normas de origen, servicios y espectro eléctrico, compras públicas, entre otros. Ojalá los intereses nacionales sean debidamente preservados.

El viaje presidencial a Israel merece un comentario particular. La apertura de una oficina comercial y de innovación con status diplomático en Jerusalén y el ofrecimiento del presidente Lasso de cambiar la posición del Ecuador en las Naciones Unidas, en torno al conflicto del Oriente Medio, son la negación de principios universales del derecho internacional, como el no reconocimiento de las conquistas territoriales por la fuerza y el respeto de los derechos humanos en los territorios ilegalmente ocupados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Constitución del Ecuador, y pilares de nuestra historia territorial y diplomática. Estos principios no son moneda de cambio. Y vale subrayar que la fortaleza y la credibilidad de nuestra política exterior radican en la defensa de los principios del derecho internacional y en la permanente coherencia con los mismos. El supuesto pragmatismo en las relaciones internacionales no puede significar jamás renunciar a nuestra tradición jurídica, a nuestra Constitución y a nuestro prestigio en los foros internacionales. Lamentablemente las irreflexivas expresiones del presidente Lasso en Israel y la inauguración de la oficina citada se inscriben también en el servil alineamiento con las políticas y visiones de los Estados Unidos de América.

El nombramiento de Juan Carlos Holguín, que carece de la formación, la experiencia y el prestigio nacional e internacional indispensables para ejercer las funciones de Canciller de la República, es una muestra clara de la poca conciencia del Jefe del Estado sobre la importancia y significado de las relaciones internacionales y de la política exterior, así como de su poca o ninguna consideración por los profesionales que integran el Servicio Exterior Ecuatoriano. En nuestra historia ha habido Cancilleres políticos y de carrera, excelentes, buenos y pésimos en su gestión, pero han sido personalidades de la política, de la cultura, ex presidentes del Congreso, escritores, historiadores, ex Ministros de Estado, juristas, economistas, académicos o diplomáticos profesionales con experiencia y prestigio. Ninguno con una hoja de vida tan limitada y ajena a las disciplinas propias de la política exterior como Juan Carlos Holguín. A ello hay que agregar que el presidente Lasso no es un estadista y que carece de la formación y el conocimiento que demanda la conducción de las relaciones internacionales del país, así como el nombramiento de Embajadores por amistad y compromiso político, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, tal el caso de las designaciones de personas vinculadas a los grandes medios de comunicación. La improvisación y los errores cuestan muy caro en política exterior y el Ecuador tiene tristes experiencias en ese campo.

El descontento de los ecuatorianos en el exterior por la poca calidad y el alto costo de los servicios consulares es evidente. La movilidad humana, la atención y protección a nuestros hermanos migrantes no es una prioridad de este gobierno.

Finalmente, cabe mencionar que la “diplomacia de las vacunas”, que no es otra cosa que la aceptación de las donaciones de la República Popular China; la repatriación de los ecuatorianos en Ucrania, que fue un esfuerzo, pero no exento de falencias que deben ser evaluadas; y la ampliación de la reserva marina de Galápagos, que ha sido posible gracias a que en el gobierno de Rafael Correa se fijaron definitivamente los límites marítimos con nuestros vecinos, serán presentadas como los grandes éxitos de la gestión externa del presidente Lasso, junto con el ya descrito “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador” y las “inmejorables” relaciones con Washington y el FMI. ¡Penosa evaluación de este primer año de gobierno de Guillermo Lasso!

Artículo firmado por Fernando Yépez Lasso

