No les importó que el artículo 169 de la Constitución disponga que no se sacrificará la Justicia por la sola omisión de formalidades, ciegos por el odio que devora las entrañas de los perseguidores, violaron la intangibilidad del Hábeas Corpus con una insistente campaña mediática para amedrentar a los juzgadores que sucumbieron ante tanta presión e intimidación, terminando por atropellar el irrenunciable derecho a la libertad del heroico ex Vicepresidente Jorge Glas y ordenando su nuevo encarcelamiento. El griterío perverso de los complotados que vomitaron la gratuita advertencia de una eventual fuga, se hizo añicos ante la generosa dignidad y firmeza de un inocente, que decidió entregarse voluntariamente, como lo hizo frente a la primera orden de captura, despertando la simpatía y el cariño de la gente y reafirmando la convicción de que es un preso político. Alegaron que el Procurador no fue notificado, ignorando que lo fue la SNAI, institución que tiene personería jurídica. No podía faltar la payasada del Gobernador del Guayas, a quien no se le ha visto cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad a la ciudadanía; pero para figuretear allí estuvo haciendo el ridículo. Volvieron a limpiarse con la Carta Magna, en tanto que Jorge es una leyenda.

En su desesperación por privatizar y vender todo el patrimonio del Estado, protagonizaron el culebrón de la venta de “uno de los aviones de Correa”, anunciada oficialmente como el cumplimiento de una oferta de campaña, para luego recibir el desmentido categórico del Presidente de Colombia que no se inmutó ante las posteriores disculpas que nos llenaron de más vergüenza. No nos imaginamos lo que sería la inaceptable venta del Banco del Pacífico, cuyo valor en libros representaría por lo menos 5 veces la cifra de venta anunciada que es de 800 millones de dólares. No se entiende el absurdo de enajenar el banco público más rentable del país, que ha producido considerables utilidades para la caja fiscal. Son los banqueros…

Las profundas investigaciones históricas de los pelucones capitalinos han descubierto que uno de los héroes de la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 es Picachu, inmortalizado en un colorido mural que ha sido noticia mundial. Ni cómo pedir que borren si ya está todo pagado. Calladita está la prensa “libre e independiente” que en cambio vociferó ante el mural de Pavel Égüez con el mismo motivo del Bicentenario. Sólo que nuestro muralista es progresista y en tiempos neoliberales esa concepción política humanista está bajo sospecha. Por la misma razón diremos de pasadita nomás que la nada feliz descalificación de los méritos académicos que se materializan en títulos que acreditan el nivel profesional, hecha por el titular de la SENESCYT, es la negación misma del significado de la Educación Superior. Pretenden condenarnos al túnel oscuro de la ignorancia y la mediocridad, para que “el mercado” como llaman los explotadores al inmenso ejército de desempleados, les provea de mano de obra abundante y barata. Para ellos la educación sería subversiva…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

