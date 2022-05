El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple un año al frente del poder, durante este tiempo su nivel de aprobación a la gestión y credibilidad tiene números rojos. Tres encuestadoras coinciden que al menos un 70% de la población rechaza la gestión del mandatario.

El acelerado deterioro de su imagen se debe entre otras cosas a que no ha cumplido con su palabra, ha continuidad con la persecución al correísmo, ha traicionado a sus antiguos socios que contribuyeron para su triunfo electoral, no ha hecho una sola obra, etc.

