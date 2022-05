Quien es considerado como el “peor presidente de la historia”, el traidor, corrupto, mentiroso Lenín Moreno, incumplió con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021. Así lo determinó Contraloría General del Estado, en la auditoría realizada a su gestión, Moreno apenas cumplió con el 42% de los planificado.

El 35% de las metas que se planteó el Gobierno de Moreno son imposibles de cuantificar, por lo tanto, su gestión en esas áreas no puede ser evaluada. Esto equivale a 199 acciones que formaron parte del Plan Nacional de Desarrollo denominado ‘Toda una vida’. El plan tenía tres ejes: derechos, economía y sociedad; además de nueve objetivos y 149 metas específicas. De ellas, solo 88 tenían valores y proyecciones anuales, mientras que las otras 61 entraron en la categoría de “metas enunciativas”, que no se pueden medir.

Según un informe de auditoría de Contraloría, hubo también 130 (23%) indicadores que quedaron pendientes, porque se evalúan en periodos de tiempo que sobrepasan el plazo de entrega de los informes anuales, que deben presentarse cada mayo.

Moreno dejó el poder el 24 de mayo sin rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. Las cifras reportadas por el expresidente no coinciden con los indicadores de su propio plan ‘Toda una vida’, por ejemplo: El número de bonos de protección familiar. La inversión en salud pública. Las dosis de vacunas contra el Covid-19. Inversiones en carreteras. Las cifras de presupuesto de seguridad, número de policías y de incautación de drogas.

Su plan ‘Casa para todos’, tiene muchas inconsistencias, la diferencia de inversión y viviendas entregadas es radical. Según Moreno, entregó aproximadamente 125.000 casas con una inversión cercana a USD 3.000 millones. Pero el plan cuenta una realidad diferente: se construyeron 2.406 viviendas y se entregaron recursos por USD 17 millones para la construcción de otras 1.970 en terrenos propios. La diferencia es de 120.624 casas. No solo eso, el informe entregado con retraso por el exmandatario tiene cifras que no tienen respaldos y de las cuales “se desconoce la fuente oficial”. En total, de los 34 temas que describió Moreno en su rendición de cuentas, solo 14 coinciden con las cifras oficiales del Plan Nacional de Desarrollo, 16 no concuerdan y cinco no constan en ningún documento de la Secretaría de Planificación.

