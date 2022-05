A veces todos necesitamos un pequeño empujón para sobrellevar un día difícil y qué mejor deporte que el fútbol para encontrar esa motivación extra.

El fútbol es de esos deportes que es un fiel reflejo de la vida misma, capaz de contener una extraña sabiduría que te puede ayudar a lo que sea que quieres hacer en donde sea que estés. Ya sea si vas a cocinar un asado en Argentina, jugar un partido en Perú o hacer apuestas deportivas en Colombia, estas frases de fútbol te ayudarán a salir victorioso.

Grandes estrellas del balompié mundial dejaron frases para el recuerdo en lo que ellos pensaban sería una declaración más a la prensa. Aquí seleccionamos 10 de ellas que te levantarán de la cama para afrontar un nuevo día lleno de retos, tal y como ellos lo hacen en cada partido.

1. El éxito no es un accidente. (Pelé)

“El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer”.

Esta es una de esas frases que se pueden aplicar en todo ámbito de la vida. Y si lo dice el mejor jugador que ha existido en la faz de la tierra, más vale escuchar atentos.

2. No perdono que no se esfuercen. (Pep Guardiola)

“Perdono que no se acierte en el campo, pero no que no se esfuercen porque el club está por encima de todo”.

Uno de los mejores directores técnicos del mundo rompe un mito. Todos podemos fallar, sin embargo, la verdadera desilusión está en no intentarlo.

3. ¡Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable! (Cristiano Ronaldo)

La versión portuguesa de la típica frase latinoamericana: “Tu envidia es mi progreso”. ‘CR7’ sabe que, al ser uno de los mejores del planeta, no le van a faltar los detractores. El delantero del Manchester United usa todo ese odio como gasolina para ser mejor cada día.

4. La suerte no tiene nada que ver con el éxito. (Diego Maradona)

“Cuando la gente tiene éxito, es gracias al trabajo duro. La suerte no tiene nada que ver con el éxito”.

“En una villa nació, fue deseo de Dios”, se escucha en una de las mejores canciones dedicadas al ’10’. De esa villa, llegó hasta la cima en México ’86 y nada de eso fue suerte. Diego Maradona fue uno de los mejores dentro de la cancha y dejó grandes frases fuera de ella.

5. El éxito sin honor es el mayor de los fracasos. (Vicente del Bosque)

Si Pep Guardiola nos dejó en claro que ganar no lo es todo, el extécnico del Real Madrid nos abre el panorama a aquellos triunfos que uno consigue haciendo trampa. No existe nada más satisfactorio que lograr los objetivos siguiendo las reglas del juego. Por eso dejó una de esas frases de fútbol para recordar.

6. Una vez lloré. (Zinedine Zidane)

“Una vez lloré porque no tenía zapatos para jugar fútbol, pero un día, conocí a un hombre que no tenía pies”.

A veces nos atormentamos tanto por una pena que no caemos en que otras personas la están pasando peor que nosotros.

7. Triunfo con belleza. (Jorge Valdano)

“Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Es como pretender elegir entre un imbécil bueno o un inteligente malo”.

El exdelantero argentino valora el triunfo, pero también la aspiración a encontrarle un encanto a las victorias. No es suficiente solo hacer las cosas. Si hay que hacerlas, que se hagan bien.

8. Rigor y precisión. (Lionel Messi)

“En el fútbol como en la relojería, el talento y la elegancia no significan nada sin rigor y precisión”.

Lionel Messi es el epítome de la capacidad, pero hasta el futbolista más talentoso del mundo sabe que eso no es suficiente para triunfar. Hasta el talento natural tiene que trabajarse.

9. “No prepararse, es prepararse para fracasar”. (Roy Keane)

Siete Premier League, una Champions League y una participación en un Mundial no llegaron por suerte. Roy Keane, ídolo del Manchester United deja una frase para el recuerdo.

10. Dios da regalos a todos. (Ronaldinho)

“Dios da regalos a todos, algunos pueden escribir, otros pueden bailar. Me dio la habilidad para jugar fútbol y lo aprovecho al máximo”.

No te preocupes, Ronaldinho nos hace ver mal a todos en la cancha pero seguramente tú puedes hacer muchas otras cosas mejor que él. Todos tenemos un talento, la cuestión está en encontrarlo y potenciarlo.

