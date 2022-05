No importó su grave condición de salud.

No importó las medidas cautelares de la @CIDH.

No importó que hace 15 meses había cumplido su injusta pena.

No les importó nada. Solo el odio político.

Mi cariño y admiración para Jorge Glas y abrazo a su familia que debe estar destrozada. pic.twitter.com/3Z0AzKxrNV