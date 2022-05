EP Petroecuador adjudicó la exportación de 2´090.000 barriles de Fuel Oil No. 6 a la empresa Petrochina International CO. LTD., quien presentó un diferencial de USD – 3,79 por barril, tras realizarse un concurso público este 19 de mayo de 2022.

La venta de este derivado a Petrochina estará regida bajo el Marcador Internacional USGC HSFO y se realizará a través de 11 cargamentos de 190.000 +/-10%, mismos que serán entregados entre junio y julio de 2022.

El Gerente General de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, señaló que la actual administración implementó estrategias para revalorizar el crudo ecuatoriano y los hidrocarburos que son vendidos en el mercado internacional. Agregó que “este proceso permitirá ingresos económicos al país por aproximadamente USD 188.3 millones”.

Según un comunicado oficial, para este proceso, la estatal petrolera invitó a 34 empresas que fueron calificadas previamente en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional. De ellas, solo cuatro presentaron ofertas válidas: Petrochina (empresa ganadora), Glencore LTD., Trafigura PTE. LTD. y FREEPOINT COMMODITIES SINGAPORE PTE. LTD.

