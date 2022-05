“No hay nada más terrible que ver la ignorancia en acción” Goethe

Pasó un año y los delegados del Presidente de la República en el Consejo Directivo del IESS no cubrieron las expectativas. Decepcionaron. No propusieron nada. Tomado por apenas tres personas que representan sus intereses y falsamente a afiliados y empresarios, lo convirtieron en un “chongo” donde incluso hay denuncias públicas en Fiscalía de borracheras nocturnas en las mismas instalaciones del Seguro (Proceso N° 17204-2022-01308).

Vocación suicida de los ecuatorianos de buscar una y otra vez a los más ineptos para que nos representen. No sabemos elegir jefes. Seguimos plagados de inoperantes con caretas de sabios que se autoproclaman “técnicos”. Administrar un hospital privado no es garantía para liderar las reformas que necesita una aseguradora. Hoy el Segurol solo asegura una sobrepoblación de burócratas ignorantes que aportan: cero y fracaso.

Normalidad que tiene dos rasgos: el deterioro y la repetición. Si a uno de nosotros nos ofrecen un puesto bien remunerado en la Comisión de Energía Atómica, por supuesto que decimos que no porque no estudiamos física nuclear. El presidente del IESS, el director general y los vocales no están aptos para estar donde están, no saben de salud y seguros, y algunos llevan ya una década. Sin embargo están ahí: la negligencia, la irresponsabilidad de nombrar y aceptar una función para la cual no se está preparado también es corrupción.

Comparemos nuestros “técnicos” con los representantes de la Seguridad Social de Costa Rica y Uruguay, sin duda las más exitosas y transparentes de América, da vergüenza ajena:

Presidente de la Caja de Seguridad Social de Costa Rica: Álvaro Ramos Chávez, PhD en Economía de la U. de California, graduado con honores. Experto en temas de Seguridad Social de la OIT. Experto en Financiamiento de la Seguridad Social y consultor de la OMS-BID. Habla cinco idiomas.

Director de la Seguridad Social del Uruguay: Dr. Daniel García Zeballos, Experto en Economía de la Salud, Consultor en Financiamiento y Seguridad Social de la OIT y el Banco Mundial. Docente, Conferencista internacional sobre Seguros de Salud.

Para miembros del Consejo Directivo de esos dos países se eligen por méritos eminencias en Economía de la Salud, Salud Pública, Financiamiento de la Seguridad Social, Administración y Gerencia en Administración de Seguros, Auditoría Médica.

Pero aquí: ¿Quién cuernos nombra a tres inútiles nada menos que a cuidar la salud y ahorros de toda una vida de millones de ecuatorianos? Si lo primero que hacen -en lugar de proponer nuevos modelos de gestión en salud y financiamiento de los seguros- es recorrer bodegas vacías de hospitales seguidos de un séquito de lambones que viven de nuestros aportes y descubren que no hay medicamentos y muestran para la foto cajitas de medicamentos caducados de dudoso origen y calidad. ¡En su propia administración! Dejen eso al bodeguero, caraduras. En países respetables eso lo conoce cualquier director de hospital sentado mirando su celular por una alerta tres meses antes.

Es incomprensible que quienes tienen que proponer la arquitectura de planificación de la Seguridad Social se dediquen a actividades tan variopintas y ajenas a la esencia de los seguros y pierdan el tiempo, buscando réditos comprando y corrompiendo voluntades con el dinero de los afiliados y descuidando funciones realmente importantes: ir a las audiencias legales y defender los intereses de los afiliados; transparentar el “convenio de pago” con un call center cuestionado y que lleva 38 meses; pagar la deuda a Solca que ha salvado miles de vidas. Ignorantes que aceptan un puesto a pesar de sus manifiestas limitaciones.

Lo que faltaba: “no hay sistema” y se suspendió la atención médica en todo el país. El Consejo Directivo no han dicho pío. No porque no quieran decir cualquier pavada sino porque desconocen que el simple módulo informático de la Historia Clínica (AS400) es obsoleto y vulnerable: No reporta estadísticas que mejoren la gestión de las propias unidades internas. No permite al médico agendar citas subsecuentes porque todo está saturado a 90, 180 días o para el siguiente año. Cada hospital tiene entre 5 y 10 mil pacientes en espera de ser atendidos por lo que al no obtener una cita urgente, abarrotan los pasillos y emergencias de hospitales chicos y de especialidad. Tampoco les importa.

Sr. Presidente de la República, perdió un año equivocándose. La reforma más apremiante del IESS aparte de su elefantiásico tamaño radica en la formación intelectual y moral de quienes lo dirijan en los próximos tres años. Técnicos de verdad e intelectualmente lúcidos y más preparados serían menos nocivos para preservar la salud, la vida y la esperanza de afiliados, jubilados y pensionistas. Quienes dirigen el IESS son la expresión más folclórica de una enfermedad mucho más generalizada: sus caricaturescos currículos muestran la decadencia del Ecuador que todavía no encontramos. Consejo gratis: saque a los bobos. Escoja mejor.

Artículo firmado por Pablo Izquierdo Pinos

