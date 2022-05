Desde el gobierno de Lasso, su ministro de finanzas y periodistas “pautados” vienen mencionando desde hace un par de semanas que la casa se ha puesto en orden luego de 14 años de gobierno de Correa-Moreno. Todos no solo son cínicos, sino mentirosos, ya que es FALSO que la casa está en orden, porque no hay salud, educación, seguridad, obra pública, en medio de una pésima ejecución presupuestaria, salida de ministros, alto riesgo país con el precio del petróleo que tenemos, ya que durante el gobierno del presidente Rafael Correa el riesgo país era más bajo que ahora, y no era porque el precio del petróleo sea más alto.

La supuesta casa en orden se ha manifestado por un gran recorte en la inversión pública y en sectores de salud, educación, seguridad, es decir, la supuesta “casa en orden” es frase de los gobiernos neoliberales que aplican ajuste fiscal, sino hay que recordar que el 31 de marzo de 2021, con quien cogobernó Lasso, Moreno, había señalado lo mismo, que se “está dejando la casa en orden”.

Para estos neoliberales la “casa en orden” es recortar inversión pública, bienes y servicios, con alto endeudamiento y destrucción del país, mientras existe grandes reservas en el exterior. Esto es como si un padre de familia, tuviera que cubrir necesidades de la familia, pero les reduce alimentación de 3 comidas a una, ya no les da a sus hijos para educación y salud, tienen que caminar y ya no ir en bus, y todo ello lo guarda en el banco, pero a pesar de tener ahorros, se endeuda con el banco, y lo guardado en el banco sirve para pagarle al banco, mientras su familia se muere de hambre, no tiene educación, se enferma, y es asaltada a diario. Sin embargo, está la casa en orden, porque los neoliberales consideran que reducción del estado y de la inversión pública es ahorro, y cuando hay ahorro, la casa está en orden, sin importar que la familia esté destrozada.

- Advertisment Article Inline Ad -

En ese entendimiento ideológico neoliberal, no consideran que esa supuesta puesta en orden de la casa, se lo ha conseguido con un alto endeudamiento, solo en 2022 nos endeudarán con organismos internacionales en 4.422 millones de dólares, a cambio de que nos digan que hacer en nuestra casa, a pesar de tener más de 9.000 en reservas en el extranjero. Esto es como si alguno de ustedes tuviera más de 9.000 millones en el banco y se endeuda en 4.422 millones, para que el banco nos diga que debemos hacer en nuestra casa, y debamos pagarles más de lo prestado. Un total absurdo.

Además, en esa “casa en orden” no consideran las cuentas por pagar a los GAD´s que asciende a 374 millones durante este 2022, hasta el 30 de abril.

Tampoco en esa “casa en orden” se considera las cuentas por pagar a la seguridad social, que asciende durante este 2022 a 807 millones de dólares, hasta el 3 de mayo.

Ni se diga la deuda al IESS que bordea los 8.303 millones de dólares. Es decir, la “casa en orden” es tener a su familia en la hambruna, sin educación, salud, seguridad, obra pública, y con deudas contraídas en 2022 por 13.906 millones (4.422 millones con organismos internacionales, 374 millones con los GAD´s, 807 millones con la seguridad social, y 8.303 millones con el IESS), sin contar el endeudamiento desde mayo a diciembre 2021. Entonces, ¿cómo es que la casa está en orden en estas malas condiciones?

Y claro, esta puesta de la “casa en orden” se da en condiciones de priorización de pago de deuda, esto es poner la casa en orden para los neoliberales, porque mientras la gente muere por hambre, falta de empleo, falta de medicinas, atenciones médicas, no acceso a educación, muere en las calles por la inseguridad, etc., se reparten el país, se venden entre ellos los bienes públicos. La puesta de la “casa en orden” es pagar deuda, así se tiene pensado durante el gobierno de Lasso, pagar 35.349 millones de dólares, seguramente sin que se reduzca la deuda, tal como la programación fiscal 2021-2025 lo determina, mientras la población muere en las calles por la delincuencia, y en sus casas por hambruna.

Pago interés y amortización deuda pública 2021-2025

La puesta de la “casa en orden” es reducir cada año las inversiones, mientras el pago de la deuda durante el gobierno de Lasso será de más de 35.349 millones de dólares, las inversiones en todo el país serán de apenas 9.865 millones de dólares, es decir, la inversión para cubrir las necesidades de los ecuatorianos durante el Gobierno de Lasso corresponde al 27,9% de la deuda que se pagará durante el “Gobierno del encuentro”. La prioridad no es el país, es la banca, y le preguntaron a Lasso en el debate presidencial de abril de 2021, ¿el país o la banca? Y ese silencio era evidente, ahora lo sabemos, es la banca, pero los ecuatorianos inundados por un odio insensato, terminaron votando por este mentiroso, farsante, “porque es preferible un banquero que una dictadura” decía un alto dirigente indígena.

Como hemos visto, esta puesta de la “casa en orden” es con menor inversión, mayor endeudamiento sin reducción del gasto público, porque la reducción de compra de bienes y servicios e inversión, compensa ese mayor pago de deuda, resultado de la “casa en orden”, mayor pago de deuda con mayor gasto público, pero con menor bienes y servicios, salud, educación, menor seguridad; resultado de esa puesta de la “casa en orden” inseguridad, menos salud, educación y empleo, mayor migración, pero estamos bien dicen los neoliberales. ¡Cuanta insensatez¡ de los neoliberales y de la gente que votó por Lasso.

Gasto Público 2022-2025.

“El sufragio debe dejar de ser un acto de irresponsabilidad e insensatez. Dadle poder a un mediocre y estarás logrando por añadidura, opacar a una cantidad considerable de gente talentosa, y un país sumido en la miseria” (anónimo)

Artículo firmado por el economista – catedrático Marcelo Varela

Relacionado