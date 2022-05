El Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, presentó al mundo la “Iniciativa para la Seguridad Global”, en su discurso de apertura pronunciado en la ceremonia de apertura de la conferencia anual del Foro de Boao para Asia (BFA, por sus siglas en inglés) 2022.

En esta entrevista con el portal Confirmado.net, el embajador de la República Popular China en Ecuador, Chen Guoyou, busca compartir la información sobre ¿cómo China pondrá en práctica dicha iniciativa?

1. – La República Popular China a través de su Presidente, Xi Jinping propuso una “Iniciativa de Seguridad Global” que defienda el principio de “seguridad indivisible”. ¿En qué consiste la iniciativa y cuál es su significado?

La Iniciativa para la Seguridad Global se puede resumir en seis ejes. Nos es menester persistir en la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y trabajar juntos para defender la paz y la seguridad mundiales; persistir en respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, no intervenir en los asuntos internos de los otros países y respetar el camino de desarrollo y el sistema social elegidos de forma independiente por el pueblo de cada país; persistir en acatar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, abandonar la mentalidad de Guerra Fría, oponernos al unilateralismo y desechar la política de grupos y la confrontación entre bloques; persistir en tomar en serio las razonables preocupaciones de seguridad de todos los países, atenernos al principio de la indivisibilidad de la seguridad, construir una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible, y rechazar la búsqueda de la seguridad propia a expensas de la de los otros países; persistir en solucionar las discrepancias y disputas entre países de forma pacífica mediante diálogos y consultas, apoyar todo esfuerzo a favor de la solución pacífica de las crisis, rechazar el doble rasero y repudiar el abuso de las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo; y persistir en defender la seguridad en áreas tanto tradicionales como no tradicionales, en respuesta conjunta a las disputas regionales y los problemas globales como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad.

Esta importante iniciativa fue propuesta para satisfacer la necesidad apremiante de la comunidad internacional de mantener la paz mundial y prevenir conflictos y guerras, para satisfacer las aspiraciones comunes de todos los países de defender el multilateralismo y la solidaridad internacional, también para satisfacer el deseo compartido de todos los pueblos de trabajar juntos para superar las dificultades y construir un mundo mejor más allá de la pandemia.

Este año marca 200º aniversario de la victoria de la Batalla de Pichincha. Tanto China como Ecuador realizaron esfuerzos incansables para resistir al colonialismo y hegemonismo a través de luchas arduas y sangrientas; por lo que, aprecian mucho la soberanía, la independencia y la paz ganadas con tanto sacrificio. El Gobierno ecuatoriano adopta una política exterior independiente, apoya el multilateralismo, aboga por el diálogo y la consulta y defiende las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, posiciones que coinciden con las de China. China está dispuesta a aunar sus esfuerzos a los ecuatorianos para salvaguardar conjuntamente la paz y la armonía de toda la humanidad, apoyar a la ONU para que desempeñe mejor su papel, practicar un multilateralismo genuino, promover la implementación de la Iniciativas para la Seguridad Global y lograr una fuerte sinergia para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

2. – El Presidente Xi ha dicho que el mundo debería respetar la soberanía y la integridad territorial de cada país, sin dejar de prestar atención a las preocupaciones de seguridad “legítimas” de todos. ¿A qué aspectos se refiere?

Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas, sus asuntos internos no admiten injerencias externas y sus derechos a elegir independientemente sus sistemas sociales y caminos de desarrollo deben ser defendidos. La historia nos ha advertido repetidamente que reclamar la supremacía sobre los demás y que los fuertes acosen a los débiles provocan inestabilidad y conducen al conflicto y al caos; por lo cual, nos oponemos resueltamente a la violación hegemónica de la soberanía de cualquier manera.

Todos los países son iguales e interdependientes en términos de intereses de seguridad; por lo tanto, las preocupaciones de seguridad legítimas y razonables de cualquier país deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente, en lugar de ser ignoradas e infringidas durante demasiado tiempo. En otras palabras, la seguridad de un país no debe darse a expensas de la de otros y la seguridad de una región no puede garantizarse mediante el fortalecimiento o la expansión de bloques militares. La solución fundamental para la seguridad universal y común radica en defender el principio de la indivisibilidad de la seguridad, tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de los demás y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible.

3. – La Iniciativa china de una “seguridad indivisible” ¿se plantea fuera del contexto de la crisis entre Rusia y Ucrania o tiene que ver con las implicaciones en las acciones de Estados Unidos en Asia?

La Iniciativa y el principio de la indivisibilidad de la seguridad no se dirigen a cuestiones específicas, pero obviamente son aplicables en las coyunturas anteriormente mencionadas. Hay una metáfora sobre el conflicto ruso-ucraniano argumentando que arrinconar a una potencia nuclear es como pinchar los ojos de un oso con un palito y naturalmente ese oso no lo aguantará. Eso evidencia que ningún país debe construir su seguridad a costa de los demás o elegir un camino que solo le sirva a él mismo, pero que dificulte las cosas a los demás. La crisis en Ucrania nos llama a que debemos apreciar y preservar la paz. Recientemente, EE.UU. y la OTAN están interfiriendo con mayor frecuencia en los asuntos de Asia-Pacífico, lo cual preocupa a los países de la Región. No podemos permitir que la confrontación basada en bloques se repita en Asia-Pacífico, no podemos permitir que ciertos países arrastren a Asia-Pacífico al conflicto por sus intereses egoístas, tampoco podemos permitir que los países pequeños y medianos de nuestra región se conviertan en herramienta o víctima de la hegemonía.

4. – Las sanciones de Occidente a Rusia afecta el suministro mundial. ¿China tiene una economía resistente para enfrentar los momentos derivados del conflicto en Ucrania?

La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó recientemente los datos del desempeño económico nacional en el primer trimestre de 2022, según los cuales la economía nacional de China continuó con la tendencia de recuperación y desarrollo. El crecimiento del 4,8% de la economía nacional de China en el primer trimestre se ha logrado en el contexto de la entrada del mundo en un nuevo período de turbulencias y transformaciones; se han hecho realidad gracias a los esfuerzos para minimizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo económico y social; se ha materializado en medio de la estabilidad de empleo, precios y pagos internacionales y se han logrado a pesar de la influencia del complicado entorno internacional y los brotes esporádicos de la COVID-19 en varios lugares del país. Por consiguiente, se trata de un resultado obtenido con esfuerzos arduos, que indica plenamente que el impulso de recuperación constante de la economía de China ha permanecido sin cambios, que los fundamentos de la tendencia positiva a largo plazo de la economía de China no se han alterado y que sus características de enorme potencial, gran resiliencia, fuerte vitalidad y vasto espacio tampoco han cambiado. Somos completamente capaces y estamos bien cualificados para superar las dificultades y los desafíos, así como lograr un continuo y sano desarrollo económico.

Vale la pena mencionar que, en el primer trimestre, el valor total de las importaciones y exportaciones de mercancías de China se incrementó en un 10,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y el uso real de capital extranjero aumentó en un 25,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estas tasas de crecimiento de dos dígitos en términos de comercio exterior e inversión extranjera han puesto de relieve las contribuciones positivas de China para estabilizar las cadenas industriales y de suministro globales y promover la recuperación constante de la economía mundial. También quiero subrayar que la recuperación de la economía mundial requiere esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional. Lamentablemente, hemos visto que, ante una economía mundial lenta y frágil, un número reducido de países, incluido Estados Unidos, aferrándose a sus propios intereses, han seguido aumentando las sanciones unilaterales. Las sanciones no han traído la paz, sino que han deteriorado la ya difícil economía mundial. Son los pueblos de todo el mundo quienes reciben en realidad los golpes asestados con el garrote de sanciones. Durante tiempos difíciles, todos los países deben preocuparse más por los derechos de los pueblos de todo el mundo a la subsistencia y al desarrollo y realizar más acciones que contribuyan a la recuperación económica global y a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

5. – China cree que es posible que el mundo establezca un nuevo sistema de gobernanza de seguridad más justo y razonable, en este contexto, ¿cómo se debe tomar acciones conforme a la Iniciativa para la Seguridad Global?

Más que proponer la Iniciativa, China actúa en esta Iniciativa. Estamos listos para trabajar con la comunidad internacional para garantizar la materialización de la Iniciativa. En cuanto a las acciones específicas, creo que debemos empezar por los siguientes:

Necesitamos defender firmemente la autoridad y la estatura de la ONU y practicar conjuntamente el verdadero multilateralismo. Necesitamos defender inquebrantablemente el sistema internacional centrado en la ONU, el orden internacional sustentado por el derecho internacional y los valores comunes de la humanidad de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad. Debemos rechazar los intentos de avivar la confrontación y la división en líneas ideológicas, forjar pequeños círculos, socavar el orden internacional en nombre de la preservación de las llamadas reglas y poner al mundo bajo la sombra de una nueva Guerra Fría.

Necesitamos apegarnos a la dirección general de promover conversaciones por la paz y explorar conjuntamente soluciones políticas para los temas candentes. Es importante fortalecer la comunicación estratégica entre los países para mejorar la confianza mutua en materia de seguridad, disipar las tensiones, gestionar las diferencias y eliminar las causas profundas de las crisis. Necesitamos explorar activamente las posibilidades de cooperación entre los estados y ampliar la convergencia de los intereses de seguridad. Las potencias asumen una responsabilidad especial e importante en la resolución de problemas candentes a nivel internacional y regional. Deben defender la justicia, fomentar el diálogo, facilitar conversaciones por la paz, desempeñar buenos oficios y mediar a la luz de las necesidades y la voluntad de los países interesados y actuar como anclas de paz en lugar de catalizadores de conflictos.

Necesitamos adoptar un enfoque holístico de las amenazas a la seguridad, tradicionales y no tradicionales y mejorar conjuntamente el sistema de gobernanza de la seguridad mundial. Necesitamos fortalecer, aún más, la solidaridad internacional contra la COVID-19, mejorar la gobernanza global en salud pública y garantizar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en desarrollo, para fomentar una fuerte sinergia en la respuesta a la pandemia. Necesitamos trabajar juntos para combatir el terrorismo, el enemigo común de la humanidad, construir una arquitectura de seguridad nuclear global que se caracterice por la equidad y la cooperación beneficiosa para todos, mejorar las reglas de gobernanza en nuevos terrenos como el mar profundo, las regiones polares, el espacio ultraterrestre e Internet.

Necesitamos lograr un equilibrio entre el desarrollo y la seguridad y contribuir juntos a una recuperación sólida de la economía mundial. La Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para el Desarrollo Global propuestas por el Presidente Xi Jinping el año pasado se complementan entre sí, brindando nuevos apoyos a todos los países para promover el bienestar de los pueblos y buscar el desarrollo. Nos complace ver que un gran número de países en desarrollo, incluido Ecuador, apoyan y están dispuestos a participar activamente en la Iniciativas para el Desarrollo Global. Estamos seguros de que, con los esfuerzos mancomunados de todas las partes, las dos Iniciativas contribuirán a un desarrollo global más equilibrado e inclusivo, acelerarán la implementación de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible e impulsarán la seguridad sostenible a través del desarrollo sostenible.

6. – China siempre enarbolará la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y la ganancia compartida. ¿Cómo será un constructor de la paz mundial, un defensor del orden internacional y un mediador de las cuestiones candentes?

China mantiene su convicción sobre el desarrollo pacífico y sigue siendo un constructor comprometido de la paz mundial. Desde la fundación de la Nueva China, el país ha seguido una política exterior independiente de paz y se ha adherido al camino del desarrollo pacífico. Nunca inició una guerra, nunca ocupó ni una pulgada de tierra extranjera, nunca se involucró en guerras subsidiarias y nunca participó ni organizó ningún bloque militar. Entre los principales países, China tiene el mejor historial de paz y seguridad. En la actualidad, China sigue siendo el único país del mundo que se compromete a seguir un camino de desarrollo pacífico en su Constitución y el único entre los cinco estados con armas nucleares que ha prometido no ser el primero en usarlas.

China está comprometida con sus responsabilidades internacionales y sigue siendo una firme defensora del orden internacional. China es el primer miembro fundador de las Naciones Unidas en firmar la Carta de la ONU. Defiende firmemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aboga por el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los países. China ha enviado a la mayoría de las fuerzas de paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es el segundo mayor contribuyente al presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU. China ha tomado parte activa en los procesos internacionales de control de armamentos, desarme y no proliferación. Ha firmado o se ha adherido a más de 20 tratados multilaterales de control de armas, desarme y no proliferación, incluido el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (TNP) y el Tratado sobre el comercio de armas (ATT). China se opone a la carrera armamentista y defiende la estabilidad estratégica mundial. China ha buscado la cooperación para abordar todas las formas de desafíos de seguridad no tradicionales y proporcionó más de 2.200 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a la comunidad internacional en un esfuerzo activo para cerrar la “brecha de inmunización”. China ha anunciado sus objetivos de pico de carbono y neutralidad de carbono, y ha desempeñado su papel en la lucha contra el cambio climático. Ha lanzado la Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos como su solución propuesta para la gobernanza digital global.

China sigue comprometida con el diálogo y la consulta, y sigue siendo un firme mediador en los temas candentes. China se mantiene firme del lado del diálogo pacífico, la equidad y la justicia y explora activamente soluciones con características chinas para los problemas candentes. Sobre la cuestión de Ucrania, China adopta una postura objetiva y justa sobre la base de los méritos y deméritos del tema, y promueve enérgicamente la paz y fomenta las conversaciones. Esto ha sido altamente reconocido por la comunidad internacional, en particular por la gran cantidad de países en desarrollo. Sobre la cuestión del Medio Oriente, China ha presentado una propuesta de cuatro puntos sobre la solución de la cuestión palestina y una iniciativa de cinco puntos sobre la promoción de la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, apoyando a los países y pueblos de Medio Oriente a abordar los problemas de seguridad regional a través de la solidaridad y la coordinación y su exploración independiente de caminos de desarrollo propios. Sobre el tema nuclear iraní, China promueve activamente las negociaciones para reanudar el cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y defiende el régimen internacional de no proliferación nuclear. En cuanto a la cuestión nuclear de la península de Corea, China sigue comprometida con el progreso sincronizado en el establecimiento de un mecanismo de paz permanente y la desnuclearización de la península, ofreciendo una solución equilibrada a las preocupaciones legítimas de todas las partes. Sobre la cuestión de Afganistán, China ha tomado la iniciativa de llevar a cabo la coordinación internacional y brindar asistencia humanitaria, desempeñando un papel constructivo para la transición sin problemas de la situación en Afganistán.

Los cambios del mundo, de nuestros tiempos y de la historia se están desarrollando hoy como nunca antes, planteando desafíos que la humanidad debe tomar en serio. En este momento crítico para la paz y el desarrollo mundiales, la Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa para la Seguridad Global propuestas por China brindarán una importante guía para acelerar la reforma del sistema de gobernanza internacional, resolver las dificultades del desarrollo y la seguridad, y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

