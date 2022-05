MADRID, 13 May. (EDIZIONES)- La osa, llamada An fue rescatada por Four Paws UK de una granja de de osos en Vietnam, donde se la mantenía en una jaula solitaria, como la mayor parte de osos que son rescatados por la fundación.

Durante el chequeo completo, el equipo de Four Paws se aseguró de que An se mantuviera caliente y cómoda mientras estaba anestesiada, colocando un par de calcetines mullidos en sus patas.

Four Paws afirma que, a pesar de tener sólo tres patas, está demostrando ser una osa con mucha fuerza de voluntad y muy obstinada, y no tiene reparos en hacer saber al equipo cuando no está contenta.

La osa parece reaccionar de forma positiva a todos los estímulos que le han puesto de por medio, así lo han asegurado los miembros de Four Paws.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

