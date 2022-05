En los próximos años asistiremos a un cambio nunca visto, que afectará no sólo al entretenimiento, sino también a los servicios más esenciales y cotidianos. La lógica del mañana será la de la Gamificación, una herramienta de acercamiento entre las aplicaciones y los nuevos usuarios.

La transacción digital y la posterior digitalización de todos los aspectos de la vida cotidiana han invadido y cambiado literalmente nuestras formas de entender la realidad. Las grandes empresas, pero también los agentes económicos emergentes, están invirtiendo en esta nueva realidad, que representa una excelente oportunidad en términos de publicidad y adquisición. En el metaverso y la gamificación se diferencian los canales de venta y promoción y se afinan los perfiles de los usuarios para mejorar las estrategias de comunicación, creando una nueva economía de Internet.

La gamificación y el metaverso se han convertido en la base del desarrollo empresarial y se utilizan en todos los contextos, especialmente en el sector de los juegos online. En particular, el metaverso no es nuevo para los jugadores. De hecho, algunos expertos describen el metaverso como la verdadera gamificación. De hecho, también debido a la pandemia, se han vuelto cada vez más populares los juegos multiplayer basados en la creación de un universo paralelo en el que desafiar a otros jugadores y en el que comprar upgrade para los personajes o las armas utilizando monedas virtuales en la plataforma. Estos juegos suelen basarse en el uso de criptomonedas o tokens no fungibles que los jugadores pueden comprar, vender o intercambiar con otros

“En los próximos años, – según CasinoSeguro.co -, se estima que el fenómeno del juego en el metaverso crecerá enormemente: la experiencia de conectarse se revolucionará. Las tiendas online, por ejemplo, se transformarán en comercios generados por ordenador, en los que podrás entrar con tu avatar para hacer compras.

La empresa que dirige Facebook e Instagram ha cambiado recientemente su nombre por el de Meta, precisamente porque se está centrando en el Metaverso. Epic Games, propietaria de Fortnite, también está invirtiendo mucho en el desarrollo de nuevos juegos de realidad virtual.

El Desarrollo, la Implementación y la Innovación, nunca se detienen.

