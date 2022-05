MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) – Se están produciendo descensos asombrosos en las poblaciones de aves en todo el mundo, advierten científicos de varias instituciones en la revista Annual Review of Environment and Resources.

La pérdida y degradación de los hábitats naturales y la sobreexplotación directa de muchas especies se citan como amenazas clave para la biodiversidad aviar. El cambio climático se identifica como un impulsor emergente de la disminución de la población de aves.

“Ahora estamos presenciando los primeros signos de una nueva ola de extinciones de especies de aves distribuidas continentalmente”, dice en un comunicado el autor principal Alexander Lees, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Manchester en el Reino Unido y también investigador asociado en el Laboratorio de Ornitología de Cornell. “La diversidad de aves alcanza su punto máximo a nivel mundial en los trópicos y es allí donde también encontramos la mayor cantidad de especies amenazadas”.

El estudio dice que se sabe o se sospecha que aproximadamente el 48% de las especies de aves existentes en todo el mundo están experimentando una disminución de la población. Las poblaciones son estables para el 39% de las especies. Solo el 6% muestra tendencias de población crecientes, y el estado del 7% aún se desconoce. Los autores del estudio revisaron los cambios en la biodiversidad aviar utilizando datos de la “Lista Roja” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para revelar cambios en la población entre las 11.000 especies de aves del mundo.

Los hallazgos reflejan los resultados de un estudio fundamental de 2019 que determinó que se han perdido casi 3 mil millones de aves reproductoras durante los últimos 50 años en los Estados Unidos y Canadá. El autor principal de ese estudio también es autor de este informe de estado global.

“Después de documentar la pérdida de casi 3 mil millones de aves solo en América del Norte, fue desalentador ver los mismos patrones de disminución y extinción de la población en todo el mundo”, dice el científico conservacionista Ken Rosenberg del Laboratorio de Cornell, ahora retirado. “Debido a que las aves son indicadores altamente visibles y sensibles de la salud ambiental, sabemos que su pérdida indica una pérdida mucho mayor de biodiversidad y amenazas para la salud y el bienestar humanos”.

A pesar de sus hallazgos, los autores del estudio dicen que hay esperanza para los esfuerzos de conservación de las aves, pero que se necesita un cambio transformador.

“El destino de las poblaciones de aves depende en gran medida de detener la pérdida y degradación de los hábitats”, dice Lees. “Eso a menudo es impulsado por la demanda de recursos. Necesitamos considerar mejor cómo los flujos de productos básicos pueden contribuir a la pérdida de biodiversidad y tratar de reducir la huella humana en el mundo natural”.

“Afortunadamente, la red global de organizaciones de conservación de aves que participan en este estudio tiene las herramientas para evitar una mayor pérdida de especies y abundancia de aves”, agrega Rosenberg. “Desde la protección de la tierra hasta las políticas que apoyan el uso sostenible de los recursos, todo depende de la voluntad de los gobiernos y de la sociedad de convivir con la naturaleza en nuestro planeta compartido”.

La información es clave, y los autores del estudio señalan que el crecimiento de la participación pública en el monitoreo de aves y el advenimiento de herramientas fáciles de usar, como la base de datos eBird de Cornell Lab, hacen que los estudios de aves reproductoras, los atlas de distribución y la abundancia a escala continental modelos posibles y ayudar a informar los esfuerzos de conservación.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

