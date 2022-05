BEIJING, 5 may (Xinhua) — Una vacuna de proteína recombinante desarrollada por China contra la COVID-19 ha demostrado ser segura y efectiva en la última etapa de pruebas en humanos, de acuerdo con un estudio publicado hoy jueves en línea en The New England Journal of Medicine.

La vacuna ZF2001 de tres dosis fue desarrollada en conjunto por el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China y la Biofarmacéutica Zhifei Longcom de Anhui Ltd.

Los investigadores realizaron las pruebas de la Fase 3 entre el 12 de diciembre de 2020 y el 15 de diciembre de 2021 en 31 centros clínicos de Uzbekistán, Indonesia, Pakistán y Ecuador, y uno en China. Más de 28.000 adultos mayores de 18 años participaron en las pruebas, y 6,4 por ciento de ellos mayores a los 60 años de edad.

La vacuna tuvo una eficacia contra la COVID-19 de cualquier severidad de 81,4 por ciento en el seguimiento a corto plazo (50 días después del protocolo completo de vacunación) y de 75,7 por ciento en el seguimiento a largo plazo (seis meses después del protocolo completo de vacunación).

La efectividad contra la enfermedad de severa a crítica fue de 92,9 y 87,6 por ciento, en el seguimiento a corto plazo y en el seguimiento a largo plazo, respectivamente. La disminución de eficacia fue pequeña, indicando que la protección de la vacuna de COVID-19 contra la enfermedad severa se mantiene fuerte durante seis meses, dijo el estudio.

Entre los participantes de mayor edad (de más de 60 años), la eficiencia de la vacuna fue de 87,6 por ciento. El estudio también subrayó la efectiva vacunación contra las variantes Alfa y Delta en las pruebas.

No hubo decesos relacionados con la vacuna, y las reacciones más adversas fueron a nivel medio, demostrando un buen perfil de seguridad, mencionó el estudio.

China otorgó la aprobación condicional de mercado a la vacuna de proteína recombinante en marzo.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

