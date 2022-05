El exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, se presentó ante la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Guayas este martes 2 de mayo, tal como lo dispuso el juez que le otorgó el habeas corpus.

“Quiero destacar un hecho horroroso, me tuvieron preso 16 meses demás”, dijo Glas a los periodistas que se encontraban en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas.

📣🟡"La victoria moral es mía", Ing. Jorge Glas. Hoy cumplió la disposición de presentación en la Corte de Justicia del Guayas.#JorgeGlasInocente#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/vI76r2mGKo — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) May 3, 2022

Agregó que le causa profunda tristeza ver como se oculta un hecho innegable: “primero que yo les regalé 4 años y medio de mi vida a todos los que me acusaron, estando preso, habiéndome entregado para que encuentren y demuestren sus acusaciones, no pudieron hacerlo, la victoria moral es mía, he sufrido mucho, me ha afectado mucho la salud que habrá que recuperarla poco a poco”.

Glas Espinel el exvicepresidente de las grandes obras de la Revolución Ciudadana reveló que ha sido muy duro regresar a la libertad después de 4 años y medio.

“Los últimos 3 años y medio me llevaron al infierno, las cosas que viví, las cosas que sufrí, las cosas que sufrió mi familia, parientes que no pudo enterrar por esta injustamente preso”.

“Doy gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros, a esas personas que siempre lucharon por mí y creyeron en mi libertad, insisto me causa profunda tristeza que no se destaque con mucha fuerza en los medios de comunicación un hecho horroroso y es que me tuvieron preso 16 meses demás”, reiteró.

