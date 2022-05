El papa Francisco reafirmó que estaría dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con Vladímir Putin para lograr la paz en Ucrania, si bien cuestionó que el presidente ruso acepte su propuesta ahora.

“El primer día de la guerra llamé por teléfono al presidente ucraniano Zelenski. A Putin, en cambio, no lo llamé. Hablé con él en diciembre, con ocasión de mi cumpleaños, pero esta vez no, no le llamé. Quería hacer un gesto claro para que todo el mundo lo viera y para ello acudí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, le dije ‘por favor, paren’. Luego le pedí al cardenal Parolin, al cabo de veinte días de guerra, que le enviara a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo”, dijo el papa Francisco en una entrevista con Corriere della Sera.

El pontífice resaltó que es necesario detener “tanta brutalidad”. “Hace veinticinco años vivimos lo mismo con Ruanda”, señaló.

- Advertisment Article Inline Ad -

Francisco considera que su visita a Ucrania en este momento no es conveniente.

“No voy a Kiev por ahora. Envié al cardenal Michael Czerny y al cardenal Konrad Krajewski, que fueron allí por cuarta vez. Pero siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin”, explicó.

Preguntado por un posible encuentro con el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, patriarca Kiril, el pontífice opinó que “podría ser una señal ambigua ahora”.

Francisco dijo haber conversado con Kiril por zoom durante unos 40 minutos, y que en los primeros veinte, el patriarca, “con una carta en la mano, leyó todas las justificaciones de la guerra”. “Le escuché y le dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios, para ello debemos buscar caminos de paz, para poner fin a los disparos de armas. El patriarca no puede transformarse en monaguillo de Putin”, comentó Francisco.

El embajador de la Federación de Rusia ante la Santa Sede, Alexandr Avdéev, calificó al papa como “un interlocutor grato” para Moscú.

“El diálogo con el papa es importante para Moscú en cualquier situación internacional, el pontífice siempre es un interlocutor grato”, dijo el diplomático al comentar la oferta hecha por Francisco.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

Relacionado