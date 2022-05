Como una réplica calcada de las audaces operaciones pseudo financieras del Notario Cabrera, cuya muerte ocurrida el 26 de octubre de 2005, dejó en evidencia una gigantesca captación ilegal de dinero, con un giro cercano a 400 millones de dólares, se conoció del nuevo escándalo piramidal de don Naza, gestor de Big Money en Quevedo. Lo único que cambió entre uno y otro es que sólo la muerte del Escribano destapó ese hueco pestilente; en tanto que el ex militar se paseó orondo por fiscalías y tribunales, ovacionado por sus codiciosos beneficiarios, felices por cobrar el 90% de interés. Y como ocurrió en 2005, los clientes se mesclaban entre policías, militares, jueces, políticos. Todos de alto rango. Don Naza solía frecuentar el mismísimo Ministerio de Defensa, acompañado por un séquito de operadores forrados de billetes. Para no creer, se les escapó de sus narices. Luego la justicia le sobreseyó, el mismo día que encontraron su cuerpo torturado y baleado. ¿Coincidencia?

Descomposición moral. Ambición desmedida, desesperación. Cunde el mal ejemplo. Ya asomó Renacer, “diosolopagui don Marquito”. Se han perdido las referencias éticas y legales. La violencia no da tregua, campea la inseguridad. Y con los dimes y diretes al más alto nivel, el ambiente se pone muy caldeado y viscoso. La consecución de la paz, la reconciliación, el diálogo entre diferentes no son la prioridad oficial. Por el contrario, hay la tendencia a la confrontación. Picoteo entre banqueros, contraataque del “lindo canal” que en el fragor de la bronca se confirmó que es de propiedad del banquero radicado en su “mare patria”. Que la Constitución prohíbe al sistema financiero tener medios de comunicación, les tiene sin cuidado. Ellos son bacanes: se ensucian en la Ley y se limpian con la Carta Magna. Una pinta más que se anota al tigre.

Hablando de felinos, le tocó lo suyo al cachorro, acusado de no tener huevos como para afrontar una candidatura presidencial. Pero ignoran el providencial aporte de “ésa gente” para ganar las últimas elecciones. Sin el apoyo de Nebot seguro que no la veían. Pelucones confrontados por simples reacciones hepáticas, pues en el fondo hablan de cambios que no cambian nada. Es enojo de compadres oligarcas unidos por el cordón umbilical de sus mutuos privilegios. A los dos les une el odio al correísmo, porque con ello justifican su cogobierno neoliberal de los últimos cinco años. Cosa curiosa, le sacaron de la lista al señor Iza…

Saludamos la concesión del asilo político a favor del Presidente Correa, por la soberana voluntad del Reino de Bélgica, con el expreso reconocimiento de que es víctima de persecución política. Su nuevo estatus de refugiado precautela sus garantías fundamentales y podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión, de cátedra y a la libre movilidad por el mundo para seguir denunciando con voz propia, legítima y académica los absurdos del “influjo psíquico”.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

