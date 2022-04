El cantautor Manolo García ha lanzado este viernes su doble álbum ‘Mi vida en Marte’ y ‘Desatinos desplumados’, 27 nuevas canciones que muestran una doble clara del artista. Será el octavo álbum de Manolo García en solitario tras la disolución de su anterior formación, El Último de la Fila, y el primero desde “Geometría del Rayo” (2018).

En conversaciones con la periodista Gemma Nierga ha explicado cuál fue el proceso de elaboración de ‘Mi vida en Marte’. “A mitad de la gira del año 2019 empiezo a pensar en estas nuevas canciones. Me apetece ponerme a componer y al volver de los conciertos que voy realizando cada semana, en los días libres, en mi pequeño estudio, empiezo a dibujar ideas, vagas ideas pero sé que fructiferarán en canciones”.

Tras los meses del confinamiento por Covid y “meses posteriores de incertidumbres y vida bastante solitaria”, el artista a rehace textos, “revisa partes grabadas o en algún caso acepta la totalidad de la maqueta dándola por buena” y a partir de ahí comienza la grabación.

“Se da también la situación, para mi nueva, de que en otoño del año 2021 grabo con músicos americanos que están en Nueva York estando yo en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El resultado me gusta, pero la experiencia en si misma no”, ha reconocido el artista.

“Esa no presencia física no me lleva a alcanzar los grados de plenitud que consigo cuando estoy entre el bajista, el batería y el guitarrista por poner un ejemplo. Hablando con ellos, explicándoles mis ideas y haciéndoles partícipes de mi euforia”, ha añadido. Un par de canciones de este disco están grabadas en el 2017.

En el caso de ‘Desatinos desplumados’, ha rebuscado “en antiguos discos duros pistas que abandonadas para el disco anterior” y rescata “ritmos, palmas, melodías, textos que quedaron en el olvido y que al volver a escuchar hacen un efecto revitalizador”.

“En estas canciones me hago voces nuevas, añado percusiones y cambio algunos arreglos. Todas ellas, especialmente las ocho nuevas compuestas y grabadas en esos días frenéticos de finales del año 2021, tienen la peculiaridad de que cómo eje central funcionan con la espina dorsal de las guitarras españolas y mi voz”, ha añadido.

García ha destacado la participación de diferentes músicos en ambos trabajos y que ha calificado de “impagable”. “Ellos son alas para el alma de los discos”, ha concluido.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

