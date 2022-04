Los hay de dos clases, a saber: el uno, segundo a bordo de la Llori, listo para cualquier “desinteresado comedimiento”, con lo cual no le deja dormir a la pobre, mientras la Asamblea yace dormida irresponsablemente; y el otro, gran cliente del Notario Cabrera, conocido por coger calladito el 120% de intereses, con la misma ausencia de conciencia con que pidió la extradición del ex Presidente Correa, “olvidándose” de mencionar que la sentencia es por “influjo psíquico”. Sólo que horas antes Bélgica le otorgó asilo político, con lo cual se ratifica de manera expresa e irrefutable que el Mashi Rafael es un perseguido político. Lea señor togado, no nos haga pasar vergüenza ajena con su “falta de ignorancia” como irónicamente decía Cantinflas.

La inseguridad campea, la violencia no da tregua adentro ni afuera. Un niño presencia horrorizado el vil asesinato de su padre frente al cajero de un banco en Ibarra. Una criatura de apenas 8 meses es cruelmente asesinada por sicarios contratados por su propio padre, un policía en servicio activo. La Comisión para la pacificación en las cárceles manifiesta en su informe que hay complicidad de uniformados en la violencia carcelaria. Inclusive una de sus integrantes renunció. En el cantón La Troncal de la provincia del Cañar, una pareja es masacrada, luego mutilada e incinerada. En Esmeraldas las víctimas de la violencia aumentan. ¿Será que lo van a combatir con 13 conos y una impresora? Bueno, al plumífero ya le dieron su camioneta full equipo y una pequeña custodia. No da para más tampoco…

Es bueno que un Mandatario viaje en el avión presidencial repudiado (de a mentirita nomás, sólo para la campaña; luego vieron que el aparato es preciso para un banquero, los panas y su distinguida familia) y visite a sus homólogos con propuestas y diálogos coherentes que busquen ampliar el ámbito de las relaciones diplomáticas y comerciales. Pero ir a ofrecer la importación de leche, queso y carne a Uruguay, para que quiebren nuestros pequeños, medianos y grandes productores de lácteos y cárnicos, ha ocasionado que esos sus entusiastas partidarios de ayer, hoy se sientan defraudados, abandonados. Lindo ambiente para una Consulta…

Tras piedras, palos. Mamiticos los odiadores ahora se pasan a punta de agüita de toronjil. Todo se les ha complicado últimamente: Jorge Glas está libre y ellos que querían que se pudra en la cárcel. Y lo peor es que el Hábeas Corpus está en firme. Pregunten a verdaderos juristas, no a pautados. Cuando se alistaban para recibir en bandeja a su peor enemigo, Bélgica le brinda asilo político y destapa la triste realidad del LAWFARE en su máxima expresión perseguidora. Todo ¿para qué?: para que resurja floreciente y fresca la Revolución Ciudadana que se organiza a nivel nacional para esperar con firmeza y serenidad la decisión de la justicia internacional, donde el “influjo psíquico” causa risa…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

