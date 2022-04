Gustavo Alfaro, técnico argentino es en la actualidad el personaje mas importante del país por haber logrado clasificar, contra todo pronóstico, al campeonato mundial de Catar 2022 con un renovado y joven plantel.

El argentino quiere concentrarse en el papel que realizará durante el mundial de fútbol, al que acude por primera vez como estratega. Sin embargo en las últimas horas se han tejido una serie de comentarios respecto a su futuro luego del mundial.

En una entrevista concedida a un medio argentino admitió que su futuro no está resuelto. También dijo que después de la cita mundialista se replanteará su futuro: “Trataré de hacer el mejor mundial posible, después ver qué es lo mejor y definir lo que quiero para mi vida, a mi siempre me movilizaron los desafíos, me tocó esta”.

Su permanencia como seleccionador de la plantilla nacional dependía de la clasificación a Catar: “Honestamente estoy trabajando en Ecuador como si me iría a quedar 10 años dirigiendo, pero sé que mi objetivo a corto era clasificar al mundial, porque si no clasificaba, la posibilidad de quedarte 10 años no estaba”.

Los cambios son importantes y la selección ha vivido uno generacional: “Estamos en un proceso de recambio generacional importante que si Ecuador da los pasos que tiene que dar y va por cosas superiores, puede llegar a quedarse con un lugar que en su momento ocupó, Chile, Colombia y Uruguay”.

