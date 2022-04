Saben que la libertad de Jorge es irreversible, que el Hábeas Corpus fue constitucionalmente tramitado y resuelto. Eso les desespera. Se les fue su presa mayor. Lo tenían secuestrado, confinado, condenado al tormento de su odio y amargura. Le quitaron todo, comenzando por la Vicepresidencia. Se dieron el gusto y el placer de acabar con él. No les importó si no hubo pruebas para condenarlo, que para ello se tomaron el poder al precio de la traición y con el aplauso de la “prensa libre e independiente”. Todo les salió a la perfección, según su proterva consigna. Sólo que… “les regalé 4 años y medio de mi vida y mi libertad para que escudriñen todo y descubran un centavo mal habido. No han encontrado nada”, afirmó Jorge Glas en emotivas palabras, ante multitudes que se agolparon a su paso de retorno a la libertad.

Se derrumbaron sus mentiras; entonces salieron jadeantes y sudorosos en pandillas disfrazadas de expertos y opinólogos a chillar sus objeciones improcedentes y por lo tanto inválidas, pese a que llenan páginas y pantallas con el rabioso criterio de los perseguidores, sin contrastar con nadie. Ellos solitos gritan sus consignas para justificar el despecho que les envenena la justísima liberación del patriota revolucionario Jorge Glas, quien en el insondable y tormentoso recuerdo del infierno al que le condenaron los odiadores, no obstante, tuvo expresiones de reconciliación, de pacificación espiritual, de unidad nacional, de esperanza en el futuro para el Ecuador de todos.

Los jueces investidos de competencia constitucional han despachado centenas de Hábeas Corpus y no hemos sabido de objeciones ni investigaciones. Nadie ha dicho ni pío por la sustitución de la prisión preventiva por medidas sustitutivas a favor del ex contralor subrogante Celi. No hubo reclamos ni escándalos. El poder mediático y sus pautados se quedaron frescos; sólo atacan furibundos la decisión de un juez que acogió la queja del Ing. Glas, fundamentada no solamente en el atropello del procedimiento y la ley penal para condenarlo “por la fuerza de las circunstancias”, sino en que se cumplió hace 1 año 4 meses su derecho a la prelibertad; en el inminente peligro que corría en una cárcel cuyo control había perdido el Estado. Agréguese el agravamiento de su estado de salud, víctima de enfermedades catastróficas. ¿No es suficiente?

Quisieron la vida de Jorge, sacarlo amortajado en el carro de medicina legal. Era la consigna macabra. No les importa si es culpable o inocente. Hubo un juez que solamente aplicó la ley. Ahora le lapidan rabiosamente. Abrigan la esperanza de que su presa vuelva a las mazmorras. ¡Imposible!, los Derechos Humanos tienen vigencia y protección universal. Viremos la página, hermanos y hermanas, velemos por la completa recuperación de nuestro Líder, para que cumpla el histórico rol que le asigna la Revolución Ciudadana de encabezar la recuperación de nuestra Patria incluyente, solidaria y revolucionaria.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

