María Duarte fue Ministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno del expresidente Rafael Correa, se encuentra desde hace más de 21 meses junto a su hijo de 11 años (hijo de padre argentino), en la Embajada de Argentina en Ecuador, tras solicitar asilo político en dicha legación diplomática.

Duarte se encuentra en calidad de “huésped por razones humanitarias”, dado que es una víctima más de la persecución en contra de los “correístas” en el Ecuador, habiendo sido implicada en el caso bautizado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano como “Sobornos” y sentenciada a una pena de 8 años.

La condena del caso “Sobornos” es la que le impidió al expresidente Rafael Correa presentarse como candidato a las últimas elecciones presidenciales de Ecuador. El 4 de marzo de 2022 fue negado por la INTERPOL, el pedido de “difusión roja” en contra de la exministra, negativa que se suma a una larga lista de pedidos rechazados por dicha organización, contra los excolaboradores del Gobierno de Rafael Correa.

Durante los últimos meses, las ONGs Norwegian Forum for Democracy and Rights in Ecuador NOFEC (Noruega), Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana CEDE (España) y Gesellschaft für MenschenReschte Amnestie und Chancengleicheit Internationale Aktionen GRACIA (Alemania), organizaciones de Derechos Humanos de ecuatorianos residentes en Europa, han mostrado su profunda preocupación por la delicada situación de la asilada, María Duarte y de su hijo menor, y piden de manera urgente (dadas las condiciones médicas del niño y su madre) al presidente Alberto Fernández, se le otorgue el reconocimiento de asilo político, que tiene como fundamento, la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954, de la que tanto Ecuador como Argentina son suscriptores, y que la exministra ha solicitado al señor Presidente Fernández, informó un comunicado de prensa de las ONGs.

En ese mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha regulado la institución del asilo diplomático y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección en su Opinión Consultiva oc-25/18 de 30 de mayo de 2018 solicitada por la República del Ecuador. La CIDH afirma que el Estado refugio parte de la Convención de Caracas estaría obligado a recibir al solicitante y a procesar la solicitud de asilo diplomático, así como el Estado territorial parte de la Convención, a su vez, estaría obligado a conceder el salvoconducto.

A ese respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: “La situación jurídica de la persona tampoco puede quedar en un limbo o prolongarse indefinidamente. Así, la Corte ha precisado, en otros supuestos distintos al aquí examinado, que la persona no solamente tiene el derecho a no ser devuelta, sino que este principio requiere también la actuación estatal, teniendo en cuenta el objeto y fin de la norma. Ahora bien, el hecho de que la persona no pueda ser devuelta no implica per se que el Estado deba necesariamente otorgar el asilo en su sede diplomática, sino que subsisten otras obligaciones que imponen al Estado adoptar las medidas diplomáticas, incluida la solicitud al Estado territorial de expedir un salvoconducto, o de otra índole que estén bajo su autoridad y, de conformidad con el derecho internacional, para asegurar a los solicitantes la garantía de los derechos convencionales”.1

Es importante destacar que, desde enero de 2018, en múltiples ocasiones, el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados REIMA de Naciones Unidas ha interpelado a las autoridades ecuatorianas tras recibir llamamientos urgentes sobre la falta de independencia del poder judicial ecuatoriano (24 de enero de 2018 OL ECU 1/2018; 28 de enero de 2019 AL ECU 2/2019; 18 de septiembre de 2019 AL ECU 14/2019; 10 de junio de 2020 AL ECU 1/2020). El REIMA reiteró, a raíz de la denuncia de empresarios implicados en el mediático caso “Sobornos”, su profunda preocupación por las alegaciones de que el caso se llevó a cabo vulnerando el derecho a un juicio justo: falta de imparcialidad de la Fiscal General, de jueces que resolvieron el caso, del derecho a disponer del tiempo y los medios necesarios para defenderse, de la igualdad de armas, etc. (9 de julio de 2021 AL ECU 2/2021).

