Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador 2007-2017, actualmente radicado en Bélgica, estuvo en días anteriores en Honduras, invitado por la presidenta de esa Nación, Xiomara Castro.

Concedió una entrevista al programa “El Perro AmarilloTv” que conduce el periodista Milton Benítez. Allí habló de “la verdad como derecho humano”, un concepto que viene promoviendo para enfrentar la manipulación, desinformación que viven las sociedades actualmente.

“Lo que tenemos ahora es manipulación, desinformación, nosotros no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a los medios de comunicación. Sin verdad, sin información adecuada no se pueden tomar decisiones correctas de acción colectiva, sin acción colectiva adecuada no superaremos el subdesarrollo”, dijo.

Para Correa, un economista progresista que dirigió Ecuador durante 10 años, hay un problema muy grave que debemos enfrentar, nos han robado la verdad. “Estoy de acuerdo que el derecho a la verdad debe ser un derecho humano”.

