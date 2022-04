Un nuevo estudio desafía la teoría de que la transición de la recolección a la agricultura impulsó el desarrollo de sociedades complejas por los excedentes de producción en zonas fertiles.

En “The Origin of the State: Land Productivity or Appropriability?”, publicado en Journal of Political Economy, un grupo de investigadores muestra que la alta productividad de la tierra por sí sola no conduce al desarrollo de los estados recaudadores de impuestos.

Es la adopción de cultivos de cereales el factor clave para el surgimiento de la jerarquía según el nuevo trabajo. Los autores teorizan que esto se debe a que la naturaleza de los cereales requiere que se cosechen y almacenen en lugares accesibles, lo que los hace más fáciles de apropiar como impuestos que los tubérculos que permanecen en el suelo y son menos almacenables.

- Advertisment Article Inline Ad -

Los investigadores demuestran un efecto causal del cultivo de cereales en el surgimiento de la jerarquía utilizando evidencia empírica extraída de múltiples conjuntos de datos que abarcan varios milenios, y no encuentran un efecto similar para la productividad de la tierra.

El profesor Jorain Mayshar, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y autor principal del estudio, dice en un comunicado: “Una teoría que vincula la productividad y el excedente de la tierra con el surgimiento de la jerarquía se ha desarrollado a lo largo de algunos siglos y se ha vuelto convencional en miles de libros y artículos. Mostramos, tanto teórica como empíricamente, que esta teoría es defectuosa”.

Como base del estudio, los autores del estudio desarrollaron y examinaron una gran cantidad de conjuntos de datos, incluido el nivel de complejidad jerárquica de la sociedad; la distribución geográfica de parientes silvestres de plantas domesticadas; y la idoneidad de la tierra para varios cultivos para explorar por qué en algunas regiones, a pesar de miles de años de agricultura exitosa, no surgieron estados que funcionaran bien, mientras que en otros lugares surgieron estados que pudieran gravar y brindar protección a la vida y la propiedad.

El coautor Luigi Pascali, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, dijo: “Usando estos nuevos datos, pudimos demostrar que jerarquías complejas, como jefaturas y estados complejos, surgieron en áreas en las que los cultivos de cereales, que son fáciles de gravar y expropiar, eran de facto los únicos cultivos disponibles. Paradójicamente, las tierras más productivas, aquellas en las que no sólo se disponía y producía cereales sino también raíces y tubérculos, no experimentaron los mismos desarrollos políticos”.

También emplearon el experimento natural del Intercambio Colombino, el intercambio de cultivos entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo a finales del siglo XV que cambió radicalmente la productividad de la tierra y la ventaja productiva de los cereales sobre las raíces y tubérculos en la mayoría de los países del mundo.

El profesor Moav dijo: “Después de la transición de la recolección de alimentos a la agricultura, surgieron sociedades jerárquicas y, eventualmente, estados recaudadores de impuestos. Estos estados desempeñaron un papel crucial en el desarrollo económico al brindar protección, ley y orden, lo que finalmente permitió la industrialización y el boienestar sin precedentes disfrutado hoy en muchos países”.

“La teoría convencional es que esta disparidad se debe a las diferencias en la productividad de la tierra. El argumento convencional es que se debe producir un excedente de alimentos antes de que un estado pueda gravar las cosechas de los agricultores y, por lo tanto, que la alta productividad de la tierra juega un papel clave.

El profesor Mayshar agregó: “Cuestionamos la teoría de la productividad convencional, afirmando que no fue un aumento en la producción de alimentos lo que condujo a jerarquías y estados complejos, sino más bien la transición a la dependencia de granos de cereales apropiados que facilitan la tributación por parte de la élite emergente. Cuando se hizo posible la apropiación de los cultivos, surgió una elite fiscal, y esto derivó en el estado.

“Solo donde el clima y la geografía favorecían a los cereales, era probable que se desarrollara una jerarquía. Nuestros datos muestran que cuanto mayor sea la ventaja de productividad de los cereales sobre los tubérculos, mayor será la probabilidad de que surja una jerarquía.

“La idoneidad de raíces y tubérculos altamente productivos es, de hecho, una maldición de la abundancia, que impidió el surgimiento de estados e impidió el desarrollo económico”.

Con información de EUROPA PRESS

Relacionado