Cuando la justicia falla, quedamos en la más terrible indefensión. Peor aún si actúa para perseguir, someter, humillar, destruir, intimidar. El juez se llena de razones y autoridad cuando evalúa las pruebas de cargo y descargo, cuando invoca la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de que toda duda favorece al encausado y entonces morigera su decisión con sabiduría, imparcialidad y humanismo. Sabe que su fallo decide cuestiones fundamentales como los derechos y garantías que nadie puede negarle a un enjuiciado cuyo destino la ley puso en sus manos. El juez es responsable y dueño de sus decisiones, nadie puede interferir en ellas; pero cuando resuelve con otras motivaciones extrajudiciales, causa un daño irreparable. El mundo requiere con prioridad de jueces probos, sabios, justos, serenos y sobre todo honestos. Cuando estos valores defeccionan, se produce la violación de los más elementales derechos de las personas sometidas a la conciencia del juzgador.

El debate legal y judicial alrededor del viacrucis que soportó Jorge Glas, no puede soslayar lo de fondo: que fue juzgado con un código derogado, sin otra prueba que no sea la delación a distancia de un sujeto de dudosos antecedentes, pues en el proceso consta que nunca le encontraron prueba alguna que lo relacione con las alucinaciones de un descalificado, no hubo ruta del dinero, ni cuentas aquí ni en el exterior, tanto es así que la fiscalía aceptó que no ha encontrado ni un centavo mal habido, pero que iba a seguir buscando. Uno de los enajenados por su odio visceral a la RC, coautor de un libro trasnochado, vociferante de la “prensa libre e independiente”, dijo públicamente que “Jorge Glas está preso por la fuerza de las circunstancias”

En su doloroso calvario, al que se sometió por “confiar en la justicia”, hasta cumplió el tiempo privado de su libertad para acceder a la prelibertad. Así lo dictaminó la CIDH y para mayor abundancia hay un dictamen desde un organismo protector de los DDHH de la ONU; pero no, la consigna ha sido retener secuestrado a Jorge Glas como un ilegal trofeo para justificar odios, convirtiéndolo en un Preso Político, víctima del LAWFARE. Una acción constitucional de Hábeas Corpus produjo el fallo de la justicia que alegró a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Un juez de Santa Elena se pronunció por la LIBERTAD de Jorge Glas, la misma que se cumplió el Domingo de Ramos.

Hoy nuestro querido ex Vicepresidente está libre para reintegrarse a su entorno familiar y para ejercer sus derechos humanos, entre ellos su liderazgo político con voz y pensamiento orientador en momentos en que se impone la codicia del capital sobre las garantías de la gente. Las voces detractoras vienen de la amargura. La decisión de apelar de la Resolución judicial que otorgó la libertad a Jorge Glas no obsta el inmediato cumplimiento de la orden del Juez. Ojalá dejaran de desinformar los odiadores; pero es pedir demasiado a quienes se alimentan de tan subalternos empeños. Allá ellos con su amargura; nosotros por ahora estamos muy contentos. Al hermano Jorge le espera su puesto de liderazgo en la tarea de ¡recuperación de la Patria de todos! ¡Bienvenido a la libertad, querido compañero!

Artículo firmado por Juan Cárdenas

