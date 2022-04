El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la noche del domingo que obtuvo más del 90 por ciento de votos en el referendo revocatorio de mandato, y aunque la participación de 18 por ciento queda lejos del 40 por ciento que la ley mexicana requiere para que sea válido, anunció que terminará en septiembre de 2024 su sexenio sin buscar la reelección.

“Más del 90 por ciento votó para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024 (…), amor con amor se paga, nunca los voy a traicionar (…). Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato y no me voy a pasar, porque soy demócrata, y no estoy a favor de la reelección”, dijo en un mensaje grabado en un vídeo y difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales.

https://youtu.be/cqSM7v_2VII

El jefe del ejecutivo federal dijo que, según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos acudieron a las urnas, de los 98,2 millones convocados, “a pesar de que solo se instalaron el 30 por ciento de las casillas que se instalaron en 2018, una tercera parte”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) esgrimió que un recorte a su presupuesto de 2022 y la negativa del Gobierno a otorgarle 85 millones de dólares le impidieron instalar todos los centros de votación para elecciones federales.

SIN REELECCIÓN

López Obrador subrayó que terminará las reformas prometidas en el tiempo que resta de su sexenio, sin buscar la reelección que las leyes del país latinoamericano mexicanas prohíben.

“Nada más vamos a terminar la obra de transformación. Eso sí, porque en estos dos años y medio que nos quedan (iremos) a fondo, para dejar bien sentadas las bases” de la transformación que encabeza, agregó.

La reelección presidencial es un tema tabú en la cultura política, que se remonta a la Revolución Mexicana que estalló en 1910 contra el dictador Porfirio Díaz, que se reeligió varias en tres décadas.

López Obrador dijo en su mensaje grabado en el despacho presidencial del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo se dirigía al país en “una noche trascendente”, porque por primera vez se realiza una elección para revocación de mandato presidencial, tras una reforma constitucional que él impulsó en 2019.

“Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer la democracia”, dijo en su mensaje, tras conocerse los resultados oficiales de la primera consulta ciudadana de este tipo en las urnas en el país.

El objetivo del referendo fue “hacer valer la democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa sino avanzar a la democracia representativa”, enfatizó.

Insistió en que “en una democracia el pueblo manda y decide, estoy muy contento por eso”.

Finalmente, comentó que el referendo ya existe en la Constitución por su iniciativa y su partido en el Congreso.

“Ojalá y hacia adelante los presidentes se comprometan (a someterse al referendo de medio mandato) sin necesidad de llegar al 40 por ciento para que sea válida la elección, como establece ahora la ley y la Constitución (…) es legalidad pero no democracia. No se puede gobernar sin autoridad moral”, puntualizó.

Los 15 millones de votos obtenidos el domingo por el gobernante son la mitad que recibió cuando fue elegido en 2018, con 30,1 millones de votos, que le dieron el triunfo en su tercer elección presidencial, con 53,2 por ciento de los sufragios emitidos para obtener un mandato sexenal.

Con información de Agencia Sputnik / Video AMLO

